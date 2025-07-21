الامارات | كيف تساهم جرعة من زيت الزيتون يومياً في صحة أفضل؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعتبر زيت الزيتون من أصح الدهون التي يُمكن تناولها، وقد ارتبطت الأنظمة الغذائية الغنية بزيت الزيتون بعمر أطول، وأكثر صحة، وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

يستمتع معظم الناس بزيت الزيتون في أطباق مثل السلطات، واستخدامه زيتاً للطهي.

ومع ذلك، يُشجع بعض المؤثرين في مجال الصحة والعافية على شرب جرعة من زيت الزيتون على معدة فارغة يومياً لتعزيز الصحة.

ولكن هل هذا التوجه ضروري؟ وهل لجرعات زيت الزيتون أي فوائد؟



لزيت الزيتون آثار صحية مذهلة. تُشير الدراسات إلى أن تناول زيت الزيتون بانتظام قد يحمي من العديد من الحالات الصحية الشائعة، بما في ذلك أمراض القلب، وداء السكري من النوع الثاني، ومن أبرز فوائده:

مضاد للالتهابات

يحتوي زيت الزيتون على دهون أحادية غير مشبعة تُسمى حمض الأوليك، والتي تتميز بخصائص قوية مضادة للالتهابات. قالت كيلي جونز، أخصائية التغذية الرياضية المعتمدة، لمجلة «هيلث»: «زيت الزيتون غني أيضاً بالبوليفينول، وهي فئة من المواد الكيميائية النباتية ذات تأثيرات مضادة للأكسدة».

هذه الدهون الأحادية غير المشبعة، بالإضافة إلى مركبات أخرى موجودة في زيت الزيتون، مثل مضادات الأكسدة الكاروتينية، قد تقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل تصلب الشرايين (تراكم اللويحات في الشرايين).

وجدت دراسة أجريت عام 2021 على ما يقرب من 93 ألف أميركي أن من تناولوا نصف ملعقة كبيرة أو أكثر من زيت الزيتون يومياً انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 14 في المائة مقارنةً بمن لم يتناولوا زيت الزيتون.

قد يحمي من داء السكري من النوع الثاني



قد يحمي النظام الغذائي الغني بزيت الزيتون أيضاً من داء السكري من النوع الثاني. وجدت دراسةٌ أُجريت عام 2022 أن كل حصةٍ إضافيةٍ مقدارها 25 غراماً يومياً من زيت الزيتون ارتبطت بانخفاضٍ بنسبة 22 في المائة من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

قد يُساعد على عيش حياةٍ أطول وأكثر صحة



يُساعد استبدال زيت الزيتون بدهون مثل الزبدة والسمن النباتي على عيش حياةٍ أطول، وأكثر صحة.

وجدت دراسةٌ أُجريت عام 2024، وشملت بياناتٍ عن 22 ألفاً و896 بالغاً إيطالياً، أن من تناولوا أكثر من 30 غراماً من زيت الزيتون يومياً انخفض لديهم خطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 20 في المائة، وانخفض لديهم خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 23 في المائة، وانخفض لديهم خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 25 في المائة، مُقارنةً بالمشاركين الذين تناولوا 15 غراماً أو أقل من زيت الزيتون يومياً.

كما قد يُعزز تناول زيت الزيتون أيضاً الوظائف الإدراكية، ويحمي من التدهور المعرفي.

هل هناك فوائد خاصة لشربه بمفرده؟



على الرغم من أن العديد من الناس يؤكدون أن شرب زيت الزيتون يقدم فوائد فريدة، فإنه لا يوجد حالياً أي بحث يظهر أن شرب زيت الزيتون على معدة فارغة أفضل من تناوله بالطرق التقليدية، مثل رشه على أطباق كالسلطات.

أوضحت جونز قائلة: «في حين أن الأبحاث لا تدعم حتى الآن فوائد شرب زيت الزيتون مباشرة مقارنةً بإضافته بطرق أخرى، إلا أنه قد تكون هناك اختلافات بين استهلاك زيت الزيتون الطازج وزيت الزيتون المُسخّن».

يمكن للحرارة أن تؤثر على جودة زيت الزيتون. على سبيل المثال، تُظهر الدراسات أن المحتوى الفينولي لزيت الزيتون البكر الممتاز يمكن أن ينخفض بنسبة 40 في المائة عند درجة حرارة 248 فهرنهايت (أي 120 درجة مئوية)، وبنسبة 75 في المائة عند درجة حرارة 338 فهرنهايت (نحو 170 درجة مئوية)، وذلك بعد طهيه لمدة 15-60 دقيقة، مقارنةً بزيت الزيتون البكر الممتاز الخام.

في حين يمكن استخدام زيت الزيتون البكر الممتاز في العديد من طرق الطهي متوسطة الحرارة، مثل القلي والخبز، إلا أن زيت الزيتون البكر غير المطبوخ قد تكون له فوائد مضادة للأكسدة أكثر.

علاوة على ذلك، قد يكون تناول جرعة من زيت الزيتون أسهل لبعض الأشخاص.

وقالت جونز: «قد تكون جرعة مباشرة من زيت الزيتون طريقة سريعة وسهلة لضمان تناول كمية كافية من الدهون الأحادية غير المشبعة، على غرار الطريقة التي يتناول بها العديد من الأشخاص مكملات أوميغا 3 من خلال أقراص بدلاً من تناول الأسماك الدهنية بانتظام».