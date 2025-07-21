توقعات مولود برج "الحوت" من السبت 19 تموز إلى الجمعة 25 تموز 2025

مهنيا: بداية مع يوم السبت القمر في الثور تحيطك الحظوظ بالنجاح والاقبال على الحياة والدعم والتأييد في مشاريع جديدة كذلك قد تعرف فترة مزدهرة على الصعيد الاجتماعي والشخصي يوم مليئ بالمفاجآت والدعوات والمناسبات والأسفار المفاجئة.ينتقل القمر الى الجوزاء الى جانب الزهرة واورانوس في مربع مع المريخ في العذراء ومواجهة مع برجك بين الاحد والثلاثاء حاملا اجواء من القلق وعدم الاستقرار حاول ان تستريح قليلا

عاطفياً: تعاني من بعض الخيبة والتراجع من علاقة جديدة وتعيش اسبوعاً حذراً جداً تحت تاثير كوكب الزهرة من برج الجوزاء في مربع مع برجك الذي يسبب لك الخلافات والمواقف العدائية. للعازب وجود كوكب الحب في مواجهة برجك لا يبشر بتفاهم عاطفي قد تثار مشاكل عائلية شخصية متداخلة فتقع عليك مسؤولية حماية العلاقة من التدهور