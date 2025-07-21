القاهرة - الخليج 365
مهنيا: البداية مع القمر في الثور يوم السبت يحمل معه الحظوظ والمكافآت فتستعيد السيطرة على الامور وترد الامور الى مجراها الطبيعي ولتقريب وجهات النظر مع الآخرين فتسمح لك التاثيرات الايجابية باقتحام مجال جديد وعمل جديد سفر او مشروع مهني سيتحقق ينتقل القمر الى برج الجوزاء بين الاحد والثلاثاء فتتوضّح امامك الرؤية وترتاح معنويا فترة مهمّة جدا تتحالف معك وتتضامن معك من اجل الدفاع عن حق
عاطفياً: تطل على فترة عاطفية وعائلية مباركة مع وجود كوكب الحب في برج الجوزاء الذي يتحدث عن عشق وصداقات جديدة واحلام بعيدة ومفاجآت سعيدة تاثيرات رومانسية تسلّط الضؤ على قدراتك الإنسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الشريك الذي بدوره سيتجاوب معك مقدماً الدعم والاهتمام والرعاية. للعازب, حب يدق بابك يبتسم لك الحب من خلال صداقة او لقاء او رحلة وتعيش اجواء ساحرة عاطفيا وشخصيا
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 19 تموز إلى الجمعة 25 تموز 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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