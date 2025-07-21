توقعات مولود برج "العذراء" من السبت 19 تموز إلى الجمعة 25 تموز 2025

مهنيا: البداية مع يوم السبت القمر في الثور فتقوى الحظوظ يوم ممتاز ولا اجمل يفتح امامك مجالات جديدة وطاقات جديدة يوم مناسب على كافة الاصعدة هدايا من الحظ ومعنويات مرتفعة لتكلّل جهودك بالنجاح وتستفيد من ظروف جيدة تخص وضعك المادي وتزدهر حياتك العملية ينتقل القمر الى الجوزاء بين الاحد والثلاثاء في مربع مع برجك فتكون تحت الاضواء وتثقل عليك المسؤوليات وتعتقد ان الجميع يتآمر عليك لا تجعل احد يستفزك

عاطفياً: ايام قليلة وترتاح من تاثيرات كوكب الزهرة الضاغطة من الجوزاء لذلك حاول ان تتجنب السجالات والخلافات والنقاشات الغير ضرورية وابتعد عن الاستعراضات فالاجواء غير مناسبة اجواء متوترة وعصبية تحمل معها جواً من القلق والشك والغيرة للعازب سوف تشتعل النقاشات بصورة سريعة وتكثر الانتقادات الجارحة التي لن تحتملها العلاقات المتأرجحة