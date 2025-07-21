توقعات مولود برج "الأسد" من السبت 19 تموز إلى الجمعة 25 تموز 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر في الثور يوم السبت في مواجهة برجك يوم ضعيف فلكيا تشعر بضغوط وظروف اجتماعية متوترة ومزعجة ومتقلبة حاول ان تلجأ الى المرونة والرصانة وسرعة الخاطر ومن الضروري التصرف بدبلوماسية ولباقة وعدم رفع الصوت بوجه من يعارضك وانتبه الى صحتك ينتقل القمر الى الجوزاء بين الاحد والثلاثاء فتنقلب المقاييس لصالحك معاملات ملفات امتحانات سفر او عودة من سفر لقاءات ونشاطات تواصل مع البعيد

عاطفياً: وجود الزهرة في الجوزاء الصديق يجلب الحب والانسجام والمصالحة ويعزز فرص التقارب والتناغم مع الشريك والاولاد كما يحمل اليك الوضع العاطفي انعطافات جديدة ولقاءات جيدة وواعدة مع الاهل والاحبة للعازب, قد يهتف القلب فتشهد حياتك العاطفية حدثا مفرحا او قد تتطور صداقة ما الى علاقة حب