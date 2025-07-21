توقعات مولود برج "السرطان " من السبت 19 تموز إلى الجمعة 25 تموز 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر في الثور الصديق يوم السبت يبتسم لك الحظ وتحقق المرتجى نجاحات كبيرة ثقة بالنفس ومعطيات مهمة قوة في النقاشات والحوار اجواء مساعدة جدا سوف تبرع في مجال المبيعات والتجارة ويكون الحظ الى جانبك وقد تحصل على مركز افضل في العمل ينتقل القمر الى برج الجوزاء بين الاحد والثلاثاء الى البيت رقم 12 بيت المطبات والعراقيل توقع بعض التأخير او بعض الامور المخيبة للامال

عاطفيّاً: تشتد أزمات الغيرة والتملك تحت تاثير كوكب الزهرة المواجه لبرجك من الجوزاء الذي يترك تاثيراته المعاكسة على حياتك العاطفية والغرامية قد تتداخل الأسباب العاطفية بالأوضاع المالية، وربما تجد نفسك أمام استحقاق تخشاه للعازب قد تعاني من بعض التعب النفسي او الجسدي وقد يتأزم خلاف ما فكن حذرا ولا تهدد سلامك الداخلي بالخطر