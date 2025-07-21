الامارات | نقل «الدبة القاتلة» إلى الغابة السوداء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجري حالياً عملية إعادة توطين دبّة بنية أنثى، كانت قد قتلت عدّاء في جبال الألب الإيطالية عام 2023، في محمية ألمانية.

ومن المقرر توطين الدبة، المعروفة باسم «جاي جاي 4» أو «جايا»، في حظيرة شديدة الحراسة في «حديقة الذئاب والدببة البديلة» في الغابة السوداء بجنوب غرب ألمانيا.

وقال مدير مقاطعة ترينتينو بشمال إيطاليا، روبرتو فايلوني، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إنه تم بالفعل تسليم «جايا» إلى موظفي الحديقة الألمانية.

وهاجمت الدبة عدّاء وقتلته على مسار جبلي شهير في منطقة «ترينتينو ألتو أديجي» بشمال إيطاليا في أبريل 2023، وأُسرت الدبة ونُقلت إلى حظيرة بالقرب من مدينة ترينتو، وأمر رئيس الإقليم، ماوريتسيو فوجاتي، بقتل «جايا»، لكن المحاكم أوقفت القرار، بعد التماسات من نشطاء حقوق الحيوان.

وكان من المقرر نقل «جايا» إلى ألمانيا عام 2024، لكن بناء حظيرتها، بكلفة مليون يورو بأموال تبرعات، واجه عقبات كبيرة، بسبب هطول أمطار غزيرة في منطقة الغابات الجبلية.

وتعيش الدبة «جوركا»، والدة «جايا»، في محمية بالغابة السوداء منذ عام 2010.