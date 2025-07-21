لايف ستايل

الامارات | خطوات عائلية في قلب دبي

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | خطوات عائلية في قلب دبي 1/2
  • الامارات | خطوات عائلية في قلب دبي 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات عائلية في قلب دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطوات عائلية في قلب دبي القديمة، حيث منطقة السيف التراثية بهدوئها التاريخي، وأجوائها التقليدية، ولمساتها العصرية التي تصون العراقة وتحرسها، لتأخذ ضيوف المكان من جهات العالم المختلفة إلى قصص الأجداد والآباء من قلب منازلهم العامرة، وتروي لكل الزوار حكايا من زمن فات عن جذور هذه المدينة، ومن أي نقطة انطلقت.. وإلى أي طموح وصلت.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements