القاهرة - الخليج 365
مهنيا: البداية مع وجود القمر في برجك يوم السبت تشعر بتميزك وتحقق الاحلام تشعر بالارتياح والنجاح فتكون المعنويات مرتفعة جداً فتكون مقبل على فترة ممتازة وقوية في نوعية الوقت الدسمة من افضل ايام الاسبوع الامور تركض ركض لذلك توقع تغييرات اساسية في مجال مهنتك كذلك إذ تشعر بالثقة بالنفس وتجد نفسك وسط أشخاص متفهّمين
عاطفياً: يلعب الحظ دورا ايجابيا في حياتك مع وجود كوكب الحب في برج الجوزاء في البيت الثاني بيت الدعم الشهرة والثقة بالنفس الذي يضيف الى جاذبيتك جمالا سوف تتاح لك فرص رومنسية دافئة أوضاعاً عائلية مميزة أو لقاء حاراً مع الاهل والاصدقاء والاحبة.للعازب تتوضح الامور في هذا الاسبوع الهادىء الذي يسمح لك بتحليل التطورات العاطفية من منظار اكثر موضوعية.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الثور" من السبت 19 تموز إلى الجمعة 25 تموز 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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