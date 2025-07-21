توقعات مولود برج "الحمل" من السبت 19 تموز إلى الجمعة 25 تموز 2025

مهنيا: البداية مع يوم السبت مع وجود القمر في برج الثور الترابي في البيت الثاني بيت المال الذي يقدم لك اجواء مثمرة ماليا ومعنويا تكون أفكارك متفائلة ومشرقة تسمح لك بإيجاد الحلول الإيجابية تسعى وتنهي الاعمال العالقة سواء كانت امور ادارية او مهنية او مسائل مالية او شخصية لكن حاول ان تخفف المصاريف الايضافية

عاطفيّاً: تسير الامور بشكل جيد جدا مع وجود كوكب الحب في برج الجوزاء في البيت الثالث بيت حظك يقدم لك مشروعا عاطفيا عائليا يناسب تطلعاتك المستقبلية او احداثا مهمة تتعلق باحد الاولاد نجاح خطوبة او ولادة طفل في العائلة للعازب تلبي دعوات كثيرة وتعيش أحداثاً جميلة ولقاءات رومانسية جداً اسبوع ممتاز يسمح لك بالتقرّب جداً من الحبيب