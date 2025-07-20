صيحات جمالية لافتة في ختام احتفالات الزفاف الأسطوري لسيليو صعب وزين قطامي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يوليو 2025 05:53 مساءً - في ختام الاحتفالات الأسطورية التي رافقت زفاف سيليو صعب وزين قطامي، تحوّلت الليلة الأخيرة إلى عرض ساحر للأنوثة المترفة، حيث تجسّدت الصيحات الجمالية في أجمل صورها، ضمن لوحة مترفة نسجت تفاصيلها بأنامل أبرز خبراء التجميل وتسريحات الشعر، من إشراقة البشرة المتوهجة التي تحاكي "الزجاج الندي"، إلى ملامح العيون المرسومة بمكياج سموكي ناعم، والكحل العربي الساحر الذي أضفى على النظرات عمقاً درامياً آسراً، مع تركيز على درجات النيود والوردي الكلاسيكي للشفاه، وملامح خدود مضيئة بشكل طبيعي يعزّز البريق الأنثوي من دون تكلّف، كما لفتت تسريحات الشعر الأنظار بتنوّعها بين الكلاسيكية الناعمة، والويفي العريض المنسدل بأسلوب هوليوودي أنيق، والرفعات الراقية.

في السطور التالية، تستعرض لك "الخليج 365" أبرز الصيحات الجمالية في ختام احتفالات الزفاف الأسطوري لسيليو صعب وزين قطامي، لتستوحي منها أجمل الإطلالات في مناسباتك الخاصة، وتواكبي من خلالها أحدث اتجاهات المكياج وتسريحات الشعر.

زين قطامي بمكياج ناعم وتسريحة شعر مموجة بتموجات عريضة

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خطفت العروس زين قطامي الأنظار في ختام احتفالات الزفاف الأسطوري، بإطلالة جمالية ساحرة، حيث أطلت بفستان ملكي أخاذ من توقيع دار إيلي صعب، تميّز بلونه الأخضر الباهت المرصّع بالكامل بتطريزات لامعة دقيقة، وقصّته الكورسيه التي أبرزت أنوثتها بفخامة راقية، وقد أُكملت الإطلالة بمكياج ناعم، عزز جمالها الطبيعي وأبرز ملامحها من دون مبالغة، بدت بشرتها متوهجة بتأثير "الزجاج الندي"، مع لمسات مضيئة على عظام الوجنتين زادتها إشراقاً، تميّزت العيون بظلال ترابية دافئة، مع تحديد ناعم بالأيلاينر، ورموش كثيفة عزّزت من عمق النظرة بأنوثة هادئة، أما الشفاه، فاختارت لها تدرّجاً وردياً مطفأ يعكس الرقي والرومانسية، في توازن مثالي مع بقية تفاصيل المكياج، وأكملت زين قطامي إطلالتها بتسريحة شعر ويفي عريض كلاسيكي منسدل على الكتفين، بأسلوب هوليوودي، مع الفرق الجانبي للغرة المنسدلة على الجنب على طول شعرها المموجّ.

كريستينا مراد تتألق بمكياج مضيء وتسريحة ويفي مع الغرة البف

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في إطلالة جمالية متكاملة جمعت بين البريق الهوليوودي والنعومة الراقية، خطفت كريستينا مراد، زوجة إيلي صعب جونيور، الأنظار في ختام احتفالات الزفاف الأسطوري لسيليو صعب وزين قطامي، حيث تألقت بفستان ميتاليك لامع بقصّة "هالتر" عصرية عانقت قوامها بانسيابية مثالية، واعتمدت مكياجاً مضيئاً يوازي بريق الفستان، ارتكز على توحيد البشرة بأسلوب مشرق ونضر، مع لمسة وردية خفيفة على الخدود تعزز من دفء الإطلالة، العيون جاءت محددة بخطوط ناعمة، مع لمسة من الظلال اللامعة على الجفن المتحرّك، وبدت الشفاه ناعمة بلون وردي لامع متناغم مع الإضاءة المحيطة، في توازن أنيق بين النعومة والجاذبية.

واختارت كريستينا تسريحة شعر منسدلة بتموّجات ناعمة ومرفوعة قليلاً عند مقدّمة الرأس، بأسلوب "البف"، ما منحها حجماً أنيقاً ويكشف عن تفاصيل الفستان اللامع.

كلودين صعب وإليسا تتألّقان بجمال متناقض بين العصرية الجذّابة والفخامة الكلاسيكية

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في ختام الزفاف الأسطوري الذي جمع بين الفخامة والأناقة، تألّقت كل من السيدة كلودين صعب والنجمة إليسا بإطلالتين جماليّتين متناقضتين في الأسلوب، لكنهما اجتمعتا على الرفاهية والذوق الرفيع، فقد اختارت السيدة كلودين صعب فستاناً فخماً بلون النيود المزيّن بالتطريزات اللامعة والترتر الذهبي، جاء مزيّناً بالشيفون الشفاف والأكمام المنسدلة بأسلوب الكاب، ليمنحها إطلالة ملكية ساحرة تخطف الأنظار، ونسقت معه مكياجاً ناعماً مع تركيز على الإشراقة الطبيعية للبشرة، وألوان ترابية خفيفة عزّزت من ملامحها برقيّ، وأحمر شفاه بلون نيود وردي، وأنهت إطلالتها بتسريحة شعر نصف مرفوعة بأسلوب كلاسيكي ناعم يعكس الرقي، مع خصلات مموجة تنسدل بانسيابية على الكتفين.

أما النجمة إليسا، فقد تألقت بفستان أسود قصير، تميّز بالتفاصيل المعدنية اللامعة المتدلّية على الجانبين بأسلوب الشراريب الراقية، فجمع بين العصرية والجرأة بطريقة لافتة، واعتمدت مكياجاً سموكياً، ارتكز على تظليل الجفون بتدرجات البني الداكن، مرفقاً برموش طويلة وكثيفة زادت من سحر نظرتها، والشفاه تألّقت بدرجة نيود مطفأة عزّزت من أناقة الطلة دون أن تطغى على تفاصيل المكياج، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر منسدلة بأسلوب نصف مرفوع، مع تموّجات ناعمة تُبرز كثافة الشعر وتضفي لمسة حيوية على كامل الإطلالة.

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