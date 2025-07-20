الامارات | «الميت» فتح عينيه وسأل عن بناته.. استيقظ بعد نصف ساعة من إعلان الأطباء وفاته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت السلطات الإيطالية أن رجلاً (78 عاماً)، كان الأطباء قد أعلنوا وفاته، استيقظ بعد ذلك بنصف ساعة.

وكان الرجل - وهو من تاركوينيا - قد أصيب بنوبة قلبية. وفي بادئ الأمر يئس المسعفون من مساعدته وعادت طائرة الإسعاف أدراجها.

وبينما كان الجميع في انتظار وصول عربة نقل الموتى، تردد أن الرجل فتح عينيه وسأل عن بناته.

وتم نقله إلى المستشفى ويتلقى العلاج كمريض داخلي. وذكر الأطباء أن حالته مستقرة.