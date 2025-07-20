الامارات | كلب أنقذ صاحبه .. فباع سيارة "الفيراري" ليردّ له المعروف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر رجل ياباني يبلغ من العمر 54 عامًا أن يغيّر مجرى حياته كليًا، بعدما أنقذه كلبه الأليف من قرار مأساوي كاد يودي بحياته.

وفي التفاصيل أن هيروتاكا سايتو، رجل أعمال كان يمتلك شركة ناجحة، مرّ بظروف مالية صعبة منذ 12 عامًا، دفعت به إلى حافة الانتحار. وفق صحيفة "ساوث تشاينا".

وبينما كان يهمّ بالخروج من منزله لتنفيذ قراره، وقف كلبه الأليف عند الباب وأمسك بملابسه بأسنانه، رافضًا أن يتركه يرحل؛ وهي اللحظة التي كانت كافية لتعيد إليه الرغبة في الحياة.

ومنذ ذلك اليوم، اتخذ سايتو قرارًا حاسمًا: أن يكرّس حياته لحماية الكلاب التي لا تجد من يهتم بها، فباع كل ممتلكاته، بما في ذلك سيارته الفاخرة "فيراري"، وبدأ مشروعًا إنسانيًا فريدًا يتمثل في إنشاء ملجأ خاص بالكلاب الضالة، خاصة تلك التي تُعد "عدوانية" أو غير قابلة للتبنّي.

وأصبح الملجأ الذي أنشأه سايتو، ويحمل اسم "وانسفري"، موطنًا لـ40 كلبًا و8 قطط، لكنه لا ينوي التوقف هنا؛ ويطمح إلى توسيع الملجأ ليضم 300 كلب بحلول عام 2028، ويسعى، حاليًا، للحصول على تبرعات لتطوير المشروع؛ ويقول: لقد منحني كلبي فرصة ثانية، والآن حان دوري لأمنحها لغيره.

قصة سايتو التي انتشرت بسرعة عبر الإنترنت، أثارت إعجاب الآلاف، حيث أشاد كثيرون بقراره الإنساني؛ فكتب أحد المتابعين: الكلاب كالبشر تمامًا.. تشعر، تحب، وتخلص.. وهذا الرجل يثبت ذلك؛ كما عبّر كثيرون عن رغبتهم في دعم مشروعه، سواء بالتبرع أو التطوع.

وعلى الرغم من أنه تخلّى عن حياة الرفاهية، يرى سايتو أن ما يفعله، اليوم، يمنحه سعادة حقيقية لم يشعر بها من قبل. ويقول في ختام حديثه: أنا محظوظ.. لأنني تعلمت أن أعيش من أجل الآخرين، حتى وإن كانت كلابًا.