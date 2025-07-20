الامارات | فنان سوري معروف: "نظام بشار حكمني إعدام بسبب صورة مع فلسطينيين من الـ48"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف فنان سوري معروف أنه كان على "قائمة المطلوب إعدامهم" في عهد النظام السوري السابق بسبب "تقرير أمني ملفق" عنه.

وقال أنه، بناء على التقرير، كان متهماً بالتقاط صورة جمعته مع اسرائيليين.

وأعرب المطرب السوري مجد القاسم عن تطلعه للغناء في بلده، "لكن بعد استقرار الأوضاع"، لافتا إلى أن سقوط النظام السابق "كان متوقعا بعد الفساد الذي رافق سنوات حكمه".

وقال القاسم في حوار صحفي "كنت أغني في حفل بأحد فنادق الهرم في مصر، وجاء عدد من الجمهور لالتقاط صورة معي، وادعى كاتب التقرير في تقريره للأمن السوري أنهم إسرائيليون، بينما كانوا فلسطينيين من عرب 48".

وقال الفنان السوري إنه وقع ضحية لنظام "ظالم وفاسد"، مضيفا: "كنت واحدا ممن نالهم هذا الظلم، فقد ظللت 9 سنوات لا أستطيع السفر إلى سوريا، لأن أحدهم كتب تقريرا ملفقا جعلني على قائمة المطلوب إعدامهم في ظل نظام فاشي ودموي، وعشت فترة كلها قلق وخوف".

وكان القاسم منخرطا في الثورة عبر أغنياته الحماسية، حيث أوضح قائلا: "قدمت 7 أغنيات لسوريا من وقت الثورة، ثلاثا منها بعد سقوط نظام بشار الأسد، وهي أغنيات: بحبك يا سوريا، يا جنة من عند الرب، وسوريين". ولفت مجد القاسم إلى تطلعه للغناء في سوريا مجددا بالقول: "أنا متفائل بطبيعتي، لكن المهم استقرار الأوضاع أولا، وبعدها أتمنى الغناء في دمشق، وأتمنى لسوريا حكماً ديمقراطيا يعامل الناس سواسية، وأن يعيش السوريون في أمان بعد سنوات الخوف والرعب والفقد، وأن يتحسن الاقتصاد وتعود الحريات لأن الناس تعبت بما يكفي".

جدير بالذكر أن اسم المطرب السوري اقترن بمشروع فيلم يتناول قصة حياة الفنان الراحل فريد الأطرش كان نقاد يرونه الأقدر والأنسب لبطولته، وهو فيلم كتبه الناقد السوري رفيق الصبان، غير أنه تعثر إنتاجيا.

وتعليقا على ذلك، قال القاسم موضحا: "كان مشروعا لفيلم ثم قمنا بتحويله لمسلسل، وكنت متحمسا للغاية له، لأن حياة فريد الأطرش ثرية بالإنجازات الفنية والوقائع الدرامية، كما كان ورثة الفنان متحمسين، وعلى رأسهم فيصل بن فؤاد الأطرش، وقد حزنت لتوقف المشروع، لكن الخيرة فيما يختاره الله".

وأضاف: "ما زلت متحمسا له، وأحتفظ بالسيناريو عندي، لأن اسم فريد الأطرش سيظل خالدا، وسيرته تستحق أن تُروى".