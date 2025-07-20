الامارات | والد لامين يامال: "اتركوه يستمتع بحياته إنه مجرد طفل .. ولو غلط سأشدّه من أذنه"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد الجدل الواسع الذي أثارته حفلة عيد ميلاد نجم برشلونة الشاب لامين يامال، خرج والده، منير نصراوي، عن صمته مدافعا عن حق ابنه في الاستمتاع بشبابه، ومستنكرا ما وصفه بـ"الهجمات المتواصلة" التي يتعرض لها اللاعب.

وقال منير نصراوي في مقابلة مع وكالة "أوروبا بريس" "إنه مجرد طفل.. دعوه يعيش حياته".

وأضاف نصراوي: "لامين لا يزال في بداية حياته، إنه شاب يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، وله كامل الحق في أن يعيش ويستمتع بيومه كبقية أقرانه".

وأكد أنه لا يصغي للانتقادات سوى تلك التي تصدر عنه شخصيا، مضيفا: "نقدي الوحيد هو أنني أريده أن يفعل الأمور بالشكل الصحيح، أما الآخرون فينتقدونه بدافع الحسد فقط".

ودعا نصراوي الجماهير ووسائل الإعلام إلى دعم ابنه، قائلا: "علينا أن نشعر بالفخر لأن لدينا لاعب يحمل رقم 10 ويمثل برشلونة وإسبانيا بأفضل صورة. يجب أن نصفق له داخل الملعب وخارجه، لا أن نحطم نفسيته".

وعند سؤاله عما إذا كان يتدخل في قرارات لامين، أجاب بوضوح: "لو أخطأ، سأكون أول من يشدّه من أذنه .. لكنه لم يرتكب أي خطأ".

وأكد أنه في حال وجود أي تجاوز قانوني، فهناك قنوات رسمية يجب اتباعها، لكنه شدد: "طالما لم يفعل شيئا، فلا يوجد ما يستدعي كل هذا الهجوم".

وكانت حفلة عيد ميلاد يامال، التي أقيمت في 13 يوليو الجاري داخل مزرعة خاصة بمنطقة أوليفيا، قد أثارت انتقادات حادة، خاصة بعد ظهور فقرات ترفيهية تضمنت أشخاصا قصار القامة، وهو ما دفع وزارة الحقوق الاجتماعية في إسبانيا إلى طلب فتح تحقيق في هذه المخالفة المزعومة ليامال.

فيما اتهمت منظمة لحقوق ذوي الإعاقة (ADEE) يامال بأنه استعان بأشخاص من قصار القامة "لأغراض ترفيهية وترويجية فقط"، وأعلنت عن اتخاذها إجراءات قانونية.

ووفقا للمنظمة، فإن هذا التصرف "ينتهك القانون العام لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إسبانيا، الذي يمنع صراحة إقامة عروض أو أنشطة ترفيهية يستَخدَم فيها أشخاص من ذوي الإعاقة أو من لديهم ظروف خاصة بهدف إثارة السخرية أو التهكم أو الازدراء من الجمهور، بما يتعارض مع الكرامة الإنسانية".