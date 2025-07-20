الامارات | خبراء تغذية: عليكم بـ 5 حصص من الفواكه والخضراوات يومياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصح خبراء الجمعية الألمانية للتغذية، بتناول خمس حصص من الفواكه والخضراوات يومياً، مشيرين إلى أنه يمكن تناول الفواكه المجففة كذلك، كونها غنية بالمعادن والألياف الغذائية المهمة للصحة.

وأضافوا أنه يكفي أن تُشكّل الفواكه المجففة حصة واحدة فقط من هذه الحصص الخمس، معللين ذلك بأن الفواكه المجففة تحتوي على سكريات أكثر من الفواكه الطازجة، وبالتالي سعرات حرارية أكثر من الكمية نفسها الموجودة في الفاكهة الطازجة، فبطبيعة الحال تحتوي الفاكهة غير المعالجة على نسبة ماء أعلى بكثير.

فعلى سبيل المثال، تحتوي 100 غرام من المانغو الطازج على 12 غراماً فقط من السكر، في حين تحتوي 100 غرام من المانغو المجفف على نحو 60 غراماً من السكر.

وعن الكمية اليومية المناسبة من الفاكهة المجففة، أوصى الخبراء بتناول 25 غراماً كمعيار أساسي.

كما يجب الحذر من تناول الفاكهة المجففة المضاف إليها «ثاني أكسيد الكبريت»، إذ إنه قد يُسبِّب الصداع والغثيان لدى البعض. وتتم إضافته من أجل إطالة مدة الصلاحية، والحفاظ على لون الفاكهة قدر الإمكان، وهو يختبئ خلف المسميات E 220 أو E 221 أو E 228.