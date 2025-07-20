الامارات | من «بيت الحكمة» إلى أبوظبي.. أنشطة صيفية ملهمة لجيل المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلسلة من الفعاليات التفاعلية المخصصة للأطفال واليافعين، ينظّمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين طوال الشهر الجاري، بالتعاون مع بيت الحكمة في الشارقة ومكتبة أبوظبي للأطفال. ويعد البرنامج الصيفي جزءاً من حملة «اقرأ. احلم. ابتكر»، التي ينفذها المجلس بهدف تعزيز مفاهيم السرد القصصي، وتنمية مهارات التفكير والتعبير الإبداعي، ضمن بيئة تعليمية مرحة ومفعمة بالقيم والمعاني المستلهمة من القصص.

ومن أبرز الفعاليات التي يتضمنها البرنامج سلسلة جلسات لسرد القصص عبر «مسرح الظل»، تُنظّم أسبوعياً في بيت الحكمة تحت عنوان «مخيم كليلة ودمنة الصيفي».

وتهدف الجلسات إلى تعريف الأطفال بمجموعة من الحكايات الرمزية المستقاة من كتاب «كليلة ودمنة»، مع إبراز القيم الأخلاقية مثل التعاون والحكمة والشجاعة من خلال الأداء البصري والسردي باستخدام دمى الظل، والتفاعل المباشر مع الأطفال.

ويشارك في تقديم الجلسات عدد من رواة القصص الإماراتيين والعرب من بينهم محمد دشتي وسامية عايش، إذ يستعرض كل منهما قصة مختلفة في كل أسبوع مع إتاحة المجال لتفاعل الأطفال ومشاركتهم في إعادة بناء القصص بطرقهم الخاصة.

وتستهدف الجلسات الفئة العمرية من ثمانية أعوام إلى 12 عاماً، وتُقام صباح كل ثلاثاء في بيت الحكمة.

ويُعد كتاب «كليلة ودمنة» من أبرز المؤلفات الكلاسيكية في الأدب العالمي، لما يحمله من حكم وقيم خالدة صيغت في إطار قصصي على لسان الحيوانات. وتُرجم هذا العمل الأدبي إلى عشرات اللغات، واحتل مكانة بارزة في الثقافة العربية منذ القرن الثامن الميلادي. وتتميّز قصصه بطابع رمزي يقدّم الموعظة بأسلوب بسيط ومؤثر، ما جعله مرجعاً تعليمياً وتربوياً لترسيخ مفاهيم الخير والحكمة لدى الأجيال. وفي أبوظبي احتفل المجلس الإماراتي لكتب اليافعين مؤخراً بيوم المهارات العالمي للشباب من خلال ورشة إبداعية بعنوان «سفينة نحو الأحلام»، نظمها في مكتبة الأطفال واستهدفت الفئة العمرية من ستة أعوام إلى 14 عاماً.

وأشرفت على الورشة فاطمة العامري التي قادت المشاركين في تجربة فنية ملهمة، دار محورها حول تصميم «سفن رمزية» تعبّر عن أحلامهم وقيمهم الشخصية وطموحاتهم المستقبلية في أجواء تفاعلية عززت التعبير الفني والتفكير التأملي.

أنشطة تجمع بين المتعة والتعلّم

تسعى أنشطة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين إلى تمكين الأطفال من التعبير عن ذواتهم، وتعزيز قدرتهم على التخيّل وتحديد الأهداف بأسلوب محفّز، يجمع بين المتعة والتعلّم، كما تشكّل جزءاً من التزام المجلس الإماراتي لكتب اليافعين بتوفير بيئات معرفية آمنة تدعم بناء الشخصية، وتشجع الأطفال على اكتشاف قدراتهم من خلال أدوات سردية وفنية تعيد صلة الجيل الجديد بقيم الأدب والحكمة والخيال.