الامارات | أنغام بإطلالة لامعة في أولى أمسيات مهرجان العلمين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيت المغنية المصرية أنغام، أمس، أولى سهرات مهرجان العلمين في دورته الثالثة، والذي يقام بالساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط.

ظهرت أنغام على مسرح «يو أرينا» بفستان فضي لامع، وافتتحت الحفل بأغنية «عمرك معاك»، من كلمات عزت الجندي، وألحان شريف تاج.

وقدمت برفقة الفرقة الموسيقية، تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، مجموعة من أرق أغنياتها الرومانسية، منها «حالة خاصة جداً» و«بقالك قلب» و«القلوب أسرار» و«تيجي نسيب».

وكان من بين الحضور الكبير في الحفل عدد من الفنانين، منهم الملحن والمغني تامر عاشور الذي صعد إلى المسرح، وشارك أنغام أداء أغنية «لوحة باهتة» من ألحانه، وكلمات نادر عبدالله.

ويهدف المهرجان الذي أقيم للمرة الأولى عام 2023 إلى تنشيط الموسم السياحي الصيفي بالساحل الشمالي لمصر، والترويج لمدينة العلمين الجديدة التي شيدت قبل سنوات قليلة.

ويشمل برنامج الدورة الثالثة الممتدة حتى 29 أغسطس المقبل مجموعة من الحفلات الغنائية لفنانين، من بينهم تامر حسني وعمرو دياب وتامر عاشور وأصالة نصري ومروان بابلو وويجز ومحمد منير.