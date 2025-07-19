هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الخوخ.. 10 أشياء مفاجئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في عالم مليئ بالأطعمة الخارقة الغريبة، اتضح أن الخوخ يحتوي على أكثر بكثير من مجرد المظهر الجيد والنكهة، بدأ العلم في الكشف عن مدى فائدة هذه الفاكهة الغامضة حقًا.

إذن، هل الخوخ هو الفاكهة الخارقة التالية؟ تشير هذه الأسباب العشرة المفاجئة إلى أنها قد تكون كذلك.

غني بمضادات الأكسدة - وليس فقط فيتامين سي

عندما نتحدث عن مضادات الأكسدة، يفكر معظم الناس في التوت، لكن الخوخ مليء بها أيضًا، فهي تحتوي على حمض الكلوروجينيك، وهو مركب ذو خصائص مضادة للأكسدة قوية تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي في جسمك، هذا هو الضرر الذي تسببه الجذور الحرة - الجزيئات غير المستقرة المرتبطة بالشيخوخة وأمراض القلب والسرطان.

في حين أن الخوخ قد لا يبدو مثل الرمان، إلا أن محتواه من مضادات الأكسدة يقوم بهدوء بالعمل الشاق داخل جسمك، ما يساعد خلاياك على البقاء بصحة جيدة.

يمكن أن يدعم صحة القلب بأكثر من طريقة

يحتوي الخوخ على البوتاسيوم والألياف وفيتامين سي - جميع العناصر الغذائية المعروفة بدعم صحة القلب، يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم، وتحافظ الألياف على مستوى الكوليسترول تحت السيطرة، ويحارب فيتامين سي الالتهاب، يمكن أن تساعد هذه العناصر مجتمعة في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بمرور الوقت.

علاوة على ذلك، قد تمنع مضادات الأكسدة الموجودة في الخوخ أكسدة الكوليسترول السيئ، وهي خطوة رئيسية في تطور تصلب الشرايين، بعبارات أبسط قد يحافظ الخوخ الموجود في طبقك على نظافة شرايينك قليلاً.

مفيد لأمعائك

مصدر طبيعي للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، يساعد النوع القابل للذوبان على إبطاء عملية الهضم ويحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم، يضيف النوع غير القابل للذوبان حجمًا إلى برازك ويحافظ على حركة الأشياء بسلاسة عبر جهازك الهضمي.

ولكن هذا ليس كل شيء، تشير الدراسات الحديثة إلى أن الخوخ قد يعمل أيضًا كمضاد حيوي خفيف - يغذي البكتيريا النافعة في أمعائك، لا يساعد ميكروبيوم الأمعاء المتوازن على الهضم فحسب، بل يدعم كل شيء من المزاج إلى المناعة.

يرطب جسمك - دون أن تلاحظ

تحتوي ثمرة خوخ واحدة على حوالي 89٪ من الماء/ هذا يعني أنها واحدة من أسهل وألذ الطرق لإدخال الترطيب إلى يومك دون شرب كوب آخر من الماء.

غالبًا ما تبدأ البشرة الرطبة والطاقة الأفضل والتركيز المحسن بمستويات الترطيب لديك، إذا لم يكن الماء العادي جذابًا دائمًا، فقد يؤدي الخوخ العصير المهمة، خاصة في منتصف فترة ما بعد الظهيرة الحارة.

قد يكون له تأثيرات طبيعية مضادة للالتهابات

الالتهاب هو السبب الجذري للعديد من الحالات الصحية المزمنة - التهاب المفاصل والسكري وحتى بعض أنواع السرطان، ووجدت الدراسات أن المركبات الموجودة في الخوخ يمكن أن تساعد في تقليل علامات الالتهاب في الجسم، وخاصة البروتين التفاعلي سي.

وأظهرت مستخلصات الخوخ نتائج واعدة في البيئات المعملية، حيث قللت من الضرر المرتبط بالالتهاب في الأنسجة المختلفة، وعلى الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث، فإن العلامات المبكرة تبعث على الأمل.

لطيف على بشرتك

هل تريدين ذلك التوهج الندي الذي يطارده الجميع؟ يمكن أن يأتي من نظامك الغذائي بقدر ما يأتي من روتين العناية بالبشرة، يحتوي الخوخ على فيتاميني أ و سي - وكلاهما ضروري لإصلاح البشرة وإنتاج الكولاجين.

يساعد فيتامين أ في الحفاظ على بنية بشرتك ويحميها من أضرار أشعة الشمس، يدعم فيتامين سي تكوين الكولاجين، وهو البروتين الذي يحافظ على امتلاء البشرة وشبابها، معًا، يجعلان من الخوخ محاربًا هادئًا في معركتك ضد البهتان والخطوط الدقيقة والأضرار البيئية.

قد يساعد في تنظيم سكر الدم

يتمتع الخوخ بمؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، ما يعني أنه لا يرفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري أو حساسية الأنسولين، فإن هذا يجعل الخوخ وجبة خفيفة آمنة ومرضية.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت البوليفينول الموجودة في الخوخ إمكانية تحسين حساسية الأنسولين وخفض استجابات سكر الدم بعد الوجبات، في حين أنه لا ينبغي أن يحل محل العلاجات الطبية، إلا أنه إضافة رائعة لنظام غذائي مناسب لمرض السكري.

يدعم صحة العين بشكل طبيعي

يربط معظم الناس الجزر بصحة العين، لكن الخوخ يجلب أيضًا شيئًا إلى المائدة: بيتا كاروتين ولوتين، بيتا كاروتين هو مقدمة لفيتامين أ، وهو ضروري للرؤية الجيدة، في الوقت نفسه، يساعد اللوتين على حماية شبكية العين من التلف الناتج عن الضوء الأزرق والإجهاد التأكسدي.

مع استمرار ارتفاع وقت الشاشة، فإن إضافة المزيد من الأطعمة الغنية باللوتين مثل الخوخ إلى مدخولك اليومي قد يساعد في تقليل إجهاد العين والأضرار طويلة المدى.

قد يقدم بعض الفوائد في مكافحة السرطان

الخوخ، وخاصة مركباته المتعددة الفينول، قد تمنع نمو بعض الخلايا السرطانية - بما في ذلك خلايا سرطان الثدي - في بيئات المختبر، في حين أننا بعيدون عن تسمية الخوخ علاجًا، فإن هذه النتائج المبكرة تدعم فكرة أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة النباتية يمكن أن يلعب دورًا وقائيًا.

يحتوي قشر الخوخ، على وجه الخصوص، على مضادات الأكسدة التي يتم دراستها حاليًا لدورها المحتمل في منع أو إبطاء تكوين الخلايا السرطانية.

الخوخ من أكثر الوجبات الخفيفة الصحية تنوعًا

الخوخ حلو ومُرضٍ وسهل الإضافة إلى الوجبات، قطّعه فوق الزبادي، أو امزجه في العصائر، أو ضعه في السلطات للحصول على نكهة حلوة، على عكس بعض "الأطعمة الخارقة" التي تتطلب وصفات أو تحضيرًا أو مذاقًا مكتسبًا بمرور الوقت، فإن الخوخ محبوب عالميًا ويمكن تناوله على الفور.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستمتاع به طازجًا أو مجمدًا أو حتى مجففًا، فقط تحقق من الملصق بحثًا عن السكريات المضافة.

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