4 مخاطر صحية لنقص فيتامين سي بالجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - فيتامين سي (حمض الأسكوربيك) هو فيتامين ضروري يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز جهاز المناعة، والحفاظ على صحة الجلد، والمساعدة في امتصاص الحديد.

مع ذلك، فإن نقص هذا الفيتامين الحيوي قد يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية التي قد تؤثر سلبًا على وظائف الجسم المختلفة.

نستعرض فيما يلي 4 أضرار صحية خطيرة تنجم عن نقص فيتامين سي، وفق موقعي "Mayo Clinic"، " Healthline".

ضعف جهاز المناعة وزيادة خطر العدوى

فيتامين سي مضادًا قويًا للأكسدة، ويساعد في تقوية المناعة ضد الالتهابات البكتيرية والفيروسية.

نقصه يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض ويطيل مدة التعافي.

التهاب اللثة ونزيف الفم

نقص فيتامين سي يؤدي إلى ضعف الأوعية الدموية، مما يتسبب في التهاب اللثة، نزيفها، وتساقط الأسنان في الحالات المتقدمة.

بطء التئام الجروح

فيتامين سي ضروري لتكوين الكولاجين، البروتين الأساسي الذي يساعد في إصلاح الأنسجة. نقصه يؤدي إلى بطء التئام الجروح والتقرحات الجلدية.

الإرهاق والضعف العام

يعاني الأشخاص الذين لديهم نقص فيتامين سي من الشعور بالإرهاق، الضعف العضلي، والدوار نتيجة لضعف إنتاج الطاقة في خلايا الجسم.