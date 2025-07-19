روتين العناية بالبشرة على الطريقة الكورية: خطوات لبشرة زجاجية كالمرآة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 01:20 مساءً - مع ازدياد الاهتمام بمظهر البشرة النقيّة والمضيئة، برزت صيحة "البشرة الزجاجية"، أو Glass Skin، كرمز للجمال النقي، والنضارة الفائقة، والملمس المخملي الخالي من الشوائب. هذا المفهوم، الذي انطلق من كوريا الجنوبية، لا يُعدّ مجرّد روتين تقليدي، بل هو فلسفة جمالية متكاملة تقوم على الوقاية، والتوازن، والترطيب العميق، وصولاً إلى بشرة كالمرآة، تعكس الضوء بنعومة آسرة.

في الآتي، تكشف لكِ "الخليج 365" روتين العناية بالبشرة على الطريقة الكورية، خطوة بخطوة، لتستفيدي من هذا الروتين، وتجعليه جزءاً من حياتك اليومية.

تنظيف البشرة المزدوج لتنقية المسام بعمق

امرأة كورية تنظف بشرتها

لا يبدأ النقاء في روتين الجمالي الكوري من الكريمات أو الأقنعة، بل من الخطوة الأولى؛ وهي التنظيف المزدوج. هذه التقنية المبتكرة تُعتبر حجر الأساس للحصول على بشرة زجاجية خالية من الشوائب؛ لأنها لا تكتفي بإزالة الأوساخ السطحية، بل تتوغّل في المسام لتنظيفها بعمق، ما يجعل امتصاص السيروم والمكوّنات الفعالة أسهل وأسرع. يعتمد تنظيف البشرة المزدوج على استخدام منتجين مختلفين لإزالة الشوائب، وهما:

المنظّف الزيتي: يُستخدم أولاً لإزالة المكياج، والزيوت الزائدة، والواقي الشمسي، من دون تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية.

المنظّف الرغوي أو المائي: يستخدم بعد المنظف الزيتي، لإزالة بقايا العرق، والغبار، والملوّثات البيئية العالقة.

خطوات التطبيق:

ضعي كمية صغيرة من المنظف الزيتي على بشرة جافة.

دلّكي وجهك بلطف بحركات دائرية لمدة دقيقة إلى دقيقتين، مع التركيز على مناطق المكياج الثقيل كالعيون والشفاه، ما يساعد على تذويب الشوائب العنيدة وتنقية المسام من بقايا الواقي الشمسي والدهون الزائدة.

أزيلي الزيت باستخدام قطعة قماش ناعمة مبلّلة أو بالماء الدافئ.

انتقلي إلى المنظف الرغوي أو الجل. دلّكيه برفق على الوجه الرطب.

اغسلي بالماء الفاتر. هذه المرحلة تُكمّل التنظيف بإزالة بقايا العرق والأوساخ، وتترك البشرة ناعمة ونظيفة.

نصيحة: طبقّي التنظيف المزدوج يومياً، لا سيما في المساء، ولاحظي الفرق في نعومة بشرتك وصفائها بعد أسبوع.

التقشير اللطيف لتجديد سطح البشرة

التقشير في الثقافة الكورية لا يعني الفرك القاسي، بل استخدام منتجات لطيفة تحتوي على أحماض الفواكه، مثل AHA أو BHA، لإزالة الخلايا الميتة من دون التسبّب برد فعل تحسسي للبشرة. عادةً، ما يطبق مرتين في الأسبوع فقط، لإبقاء البشرة ناعمة ومتجانسة.

خطوات تقشير البشرة

اختاري مقشراً لطيفاً يحتوي على أحماض الألفا هيدروكسي (AHA)؛ مثل حمض الجليكوليك أو اللاكتيك، أو أحماض بيتا هيدروكسي (BHA)؛ مثل حمض الساليسيليك، أو استخدمي مقشّرات إنزيمية مستخلصة من الفواكه مثل البابايا والأناناس. هذه التركيبات تذيب الخلايا الميتة من دون خدش سطح البشرة.

بعد التنظيف المزدوج، وتجفيف وجهك بلطف، وزّعي كمية صغيرة من المقشّر على الوجه بأطراف الأصابع أو باستخدام قطن ناعم، مع تجنّب محيط العينين.

دلكي بلطف بحركات دائرية لتفعيل المكوّنات النشطة.

اتركي المقشّر على البشرة من 5 إلى 10 دقائق فقط. هذه المدة كافية لتعمل الأحماض أو الإنزيمات على إزالة الخلايا التالفة وتعزيز تجدد البشرة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر، مع الحرص على تطبيق واقي الشمسي؛ لأن التقشير يجعل البشرة أكثر حساسية لأشعة الشمس.

كم مرة يُنصح بتقشير البشرة في الروتين الكوري؟

للبشرة الجافة أو الحساسة: يفضل تقشير البشرة مرة واحدة في الأسبوع.

للبشرة العادية إلى الدهنية: ينصح بتقشير البشرة مرتين في الأسبوع كحد أقصى.

للبشرة المعرضة لحب الشباب: تطبيق مقشّرات BHA بتركيز منخفض، مرة واحدة أسبوعياً.

نصيحة: اختاري مقشرات بتركيبات كورية لطيفة تناسب نوع بشرتك، وابتعدي عن المقشّرات القاسية التي تسبّب التهابات دقيقة غير مرئية تؤدي إلى شيخوخة مبكرة.

التونر لإعادة توازن حموضة البشرة

بعد التنظيف والتقشير، تعاني البشرة من فقدان الترطيب والاضطراب في درجة الحموضة (pH). هنا، يأتي دور التونر ليعيد هذا التوازن، ويمنح البشرة جرعة أولى من الرطوبة، كما يُمهّد الطريق لامتصاص السيروم بشكل أسرع وأفضل.

مستحضر "الجوهر" سرّ البشرة الزجاجية

الجوهر أو الـ Essence، هو مستحضر تجميلي خفيف القوام، يُوضع بعد التونر وقبل السيروم، يحتوي على مكونات مرطبة ومعزّزة للإشراقة؛ مثل حمض الهيالورونيك، النياسيناميد، ومستخلصات نباتية. يُعدّ من الركائز الأساسية في الروتين الكوري؛ لأنه يعزّز الإشراقة الطبيعية، ويزيد من مرونة البشرة.

خطوات التطبيق:

لتحقيق أقصى استفادة من مستحضر الجوهر الكوري، يجب تطبيقه بالطريقة الصحيحة على الشكل الآتي:

تطبيق الجوهر باستخدام راحتي اليدين، بعد تنظيف بشرتك وتطبيق التونر، ضعي بضع قطرات من مستحضر "الجوهر" الكوري في راحة يدك.

ربتي بلطف على كامل الوجه باستخدام الأصابع، مع التركيز على المناطق الجافة أو المتعبة.

هذه الطريقة لا تعزّز امتصاص المنتج فقط، بل تُنشّط الدورة الدموية، وتُضفي وهجاً طبيعياً على البشرة.

السيروم لعلاج مشكلات البشرة

امرأة كورية تطبّق السيروم على بشرتها

في روتين العناية بالبشرة على الطريقة الكورية، لا يُعتبر السيروم مجرّد خطوة إضافية، بل هو مستحضر فعّال ومركّز يُجسّد فلسفة العناية بالبشرة بالعمق. بفضل تركيبته الخفيفة وسرعة امتصاصه، يتوغّل السيروم في طبقات البشرة؛ ليمنحها التغذية التي تحتاجها ويعزّز إشراقتها من الداخل. وعادةً، ما يُختار السيروم حسب احتياجات البشرة:

سيروم غني بفيتامين "ج" C: لعلاج البقع الداكنة والتصبغات.

سيروم الهيالورونيك أكسيد: لترطيب البشرة المكثف.

سيروم النياسيناميد: لتقليل المسام الواسعة وتحسين ملمس البشرة.

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القناع الورقي لنضارة فورية

يُعدّ القناع الورقي Sheet Mask سرّاً جماليّاً تتوارثه النساء الكوريات للحصول على بشرة زجاجية، ونقيّة، مشدودة ومضيئة كالمرآة، فبفضل احتوائه على مكوّنات فعّالة بتركيز عالٍ، يلتصق القناع كطبقة ثانية من الجلد، ويعمل على تفعيل امتصاص السيروم في العمق، معزّزاً النضارة الفورية والإشراق.

طريقة التطبيق:

بعد التنظيف المزدوج للبشرة، لإزالة الشوائب وآثار المكياج، استخدمي التونر لتحضير المسام واستعادة توازن البشرة.

افتحي عبوة القناع الورقي برفق، وطبّقيه على وجهكِ، بدءًا من الجبين نزولاً نحو الذقن، مع التأكّد من مطابقته لمحيط العينين والشفاه.

اتركي القناع لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة فقط، كي يمتص الورق الرطوبة من بشرتكِ مجدداً.

أزيلي القناع الورقي، ودلّكي السيروم المتبقي على البشرة بحركات تصاعدية حتى الامتصاص التام، من دون غسله. هذه الخطوة تعزز من نضارة الوجه وتمنحكِ بشرة زجاجية براقة، كما تعتمدها النساء الكوريات في روتينهن اليومي.

نصيحة: طبقي القناع 2 إلى 3 مرات أسبوعياً، للحفاظ على توهّج دائم وبشرة مشرقة.

كريم العيون للوقاية من الخطوط الدقيقة

يشكّل كريم محيط العينين خطوة أساسية لا غنى عنها في روتين العناية بالبشرة الكورية، فالمنطقة المحيطة بالعينين رقيقة جداً، وتُظهر علامات التعب أولاً. لذلك، تعي الكوريات أهمية هذه الخطوة في الوقاية من الخطوط الدقيقة والانتفاخات والهالات، ويخترن تركيبات غنيّة بمكوّنات فعّالة، مثل النياسيناميد، والكافيين، والسيراميد، تعمل على ترطيب البشرة الرقيقة وتغذيتها بعمق.

الترطيب لتعزيز حاجز البشرة

تُعتبر خطوة الترطيب حجر الأساس في تحقيق مظهر البشرة الزجاجي، فمع الترطيب المنتظم والمركّز، تتحوّل البشرة من باهتة إلى متألقة، ومن متعبة إلى ناعمة كالحرير، لذا لا تكتفي الكوريات بوضع كريم مرطّب فحسب، بل يخترن التركيبات التي تحبس الرطوبة في العمق وتعزّز حاجز البشرة، مع الحرص على مراعاة نوع البشرة.

للبشرة الدهنية: كريمات مرطبة تحتوي على مكوّنات مثل الشاي الأخضر أو النياسيناميد؛ للتحكّم بالإفرازات الدهنية.

للبشرة الجافة: كريمات مرطبة غنية بالزيوت الطبيعية والسيراميد؛ لتغذية عميقة وحبس الرطوبة.

للبشرة الحساسة: كريمات مرطبة بتركيبات مهدئة خالية من العطور، تعتمد على مكوّنات لطيفة؛ مثل خلاصة البابونج أو سنتيلا أسياتيكا.

الشمس درع الحماية الأخير لبشرة زجاجية

لا تكتمل خطوات الحصول على بشرة زجاجية من دون تطبيق واقي الشمس يومياً، حتى في الأيام الغائمة. لذا، تلتزم الكوريات بتطبيق واقي الشمس بمؤشر حماية +SPF 30 على الأقل، وبتركيبة خفيفة، ومرطّبة وغير دهنية، تنسجم بسلاسة مع باقي خطوات العناية والمكياج.

هل الروتين الكوري يناسب جميع أنواع البشرة؟

روتين العناية بالبشرة الكوري ليس معقّداً، بل هو قابل للتعديل ليناسب جميع أنواع البشرة، من الدهنية إلى الجافة والحساسة، مع التركيز على التركيبات الخفيفة، والمكوّنات الطبيعية والمهدئة، لذلك يُعتبر هذا الروتين مثالياً لمن تبحث عن إشراقة صحّية وبشرة زجاجية خالية من العيوب، شريطة اختيار المستحضرات المناسبة لكل نوع بشرة.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب مختص.