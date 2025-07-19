مكياج وتسريحات شعر النجمات في حفل زفاف زين قطامي وسيليو صعب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 01:20 مساءً - في أجواء ساحرة طغت عليها الرومانسية والفخامة، شهدت بكركي واحدة من أرقى المناسبات الاجتماعية لهذا العام، بزفاف سيليو صعب، نجل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، من الأردنية الحسناء زين قطامي. حفل وصفه كثر بالأسطوري، استقطب نخبة من النجمات والشخصيات العامة.

تحوّل هذا الحفل الأسطوري إلى عرض راقٍ للذوق الرفيع، ليس فقط بفستان العروس الفخم من توقيع والد العريس المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، بل أيضاً بإطلالات النجمات الجمالية اللواتي تنافسن على الجمال والتألق في هذا الحدث الذي خطف الأنظار. بين أنامل بسام فتوح في المكياج، ولمسات وسيم مرقص في تصفيف الشعر، تجسّد الجمال بأنقى صوره، سواء بإطلالة العروس المبهرة التي جمعت بين النعومة العصرية وسحر التقاليد، أو بإطلالات النجمات مثل إليسا واللواتي اخترن التدرجات الكلاسيكية الناعمة مع لمسات براقة تعكس رقي المناسبة.

في الآتي، تستعرض لكِ "الخليج 365" إطلالات النجمات الجمالية في حفل زفاف سيليو صعب؛ لتكتشفي أسرار المكياج وتسريحات الشعر التي ميّزت النجمات في هذا الحفل الراقي.

إليسا بمكياج دخاني وتسريحة بتموّجات عريضة

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كعادتها، خطفت النجمة إليسا الأنظار بإطلالتها الكلاسيكية الراقية خلال حضورها حفل زفاف سيليو صعب، نجل المصمم العالمي إيلي صعب؛ إذ اختارت فستاناً أسودَ ناعماً بلا أكمام، عكس أناقتها الهادئة والمترفة في آنٍ واحد. واعتمدت معه مكياج عيون سموكي، ارتكز على تدرجات الأسود والرمادي المموّه على الجفون، ما أضفى على نظراتها عمقاً دراماً. وتمّ تعزيز تأثير السموكي باستخدام الكحل الأسود داخل العين، مع طبقات كثيفة من الماسكرا التي أبرزت الرموش بكثافة. أما البشرة، فبدت موحّدة ومضيئة، مع لمسات هايلايتر خفيفة على الخدّين والأنف، والشفاه جاءت بتدرج نيود وردي مطفأ؛ لتوازن بين قوة العينين ونعومة الطلّة.

وأكلمت إليسا إطلالتها بتسريحة شعر منسدلة بأسلوب الـ"ويفي" العريض، مع الفرق الجانبي للغرة، ما أضفى توازناً على ملامحها، ومنح الإطلالة طابعاً كلاسيكاً متناغماً مع فستانها وسحر المكياج السموكي.

دانا الحلاني تتألق بمكياج ناعم وتسريحة مالسة

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في حفل زفاف سيليو صعب، نجل المصمم العالمي إيلي صعب، اختارت دانا الحلاني إطلالة تجمع بين البساطة المترفة والأنوثة الجذّابة، متألقة بفستان سهرة أسود طويل تزيّنه تطريزات ذهبية براقة تنسدل بانسيابية أنيقة، ما أضفى على حضورها طابعاً ملكياً هادئاً يليق بجو المناسبة الساحر. واعتمدت دانا مكياجاً ناعماً، بلمسة سموكي خفيفة بألوان ترابية، مع كحل أسود رفيع يعزز من جمال العينين دون مبالغة. إلى جانب تكثيف الرموش بالماسكرا، وإبراز الوجنتين ببلاشر وردي دافئ، وأحمر شفاه بلون وردي نيود غير لامع، ما أضفى لمسة أنثوية ناعمة تتناغم مع تفاصيل الفستان اللامعة. واختارت لإكمال إطلالتها تسريحة شعر بأسلوب مالس منسدل، مفروق من المنتصف، يعكس بساطة راقية لا تخلو من العصرية.

نادين نسيب نجيم بمكياج دافئ وتسريحة شعر ويفي

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من جهتها، تألقت النجمة نادين نسيب نجيم بإطلالة جمالية آسرة، اختارت فيها فستاناً طويلاً باللون الأحمر القاني، نسقت معه مكياجاً دافئاً ارتكز على ظلال عيون ناعمة بلمسة ميتاليكية جذابة، مع الرموش الجريئة وأحمر الشفاه النيود المخملي. أما مكياج البشرة فجاء متوهجاً باستخدام الهايلايتر البرونزي والبلاشر الخوخي. كذلك، تألقت بتسريحة الشعر الويفي المنسدل الكلاسيكية بالفرق الجانبي.

جيسيكا عازار تتألّق بمكياج كلاسيكي وتسريحة نصف مرفوعة

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لفتت الإعلامية جيسيكا عازار الأنظار بإطلالة جمالية خلابة خلال حضورها حفل زفاف سيليو صعب، نجل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب؛ حيث تألقت بفستان أسود طويل، مزيّن بتطريزات ناعمة، ونسقت معه مكياجاً برّاقاً بنفحات ناعمة، ركّز على إضاءة البشرة ومنحها مظهراً مشرقاً. العينان برزتا بلمسة من الظلال البنية والذهبية الفاتحة التي فتحت النظرة وأضفت عليها دفئاً راقياً. أما الرموش، فجاءت كثيفة ولكن بطريقة طبيعية، عززت من عمق العين دون مبالغة. أما الشفاه فاختارتها بلون وردي فاتح بلمسة لماعة خفيفة، ما أضفى لمسة أنثوية مثالية تنسجم مع نعومة الطلة.

وأنهت إطلالتها، بتسريحة نصف مرفوع مع خصل أمامية منسدلة بإتقان على الجانبين، مموّجة بطريقة ناعمة تعكس طابعاً أنثوياً ورومانسياً، يليق بأجواء الزفاف الليلية.

سيرين عبد النور تتألق بمكياج وردي وتسريحة الويفي

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في إطلالة أنثوية راقية، تفيض نعومة وأناقة، تألقت النجمة سيرين عبد النور في حفل زفاف سيليو صعب، حيث أطلت بفستان باللون الوردي النيود، مزيّناً بالتطريز اليدوي اللامع والدانتيل الفاخر، عكس دفء شخصيتها وحضورها المتألق. واعتمدت مكياجاً وردياً بأسلوب يبرز ملامحها الساحرة، مع تركيز على توهّج البشرة وإشراقتها الطبيعية. استخدمت درجات دافئة مائلة إلى اللون الوردي على الجفون، مع رسم خط من الكحل الأسود على طول منبت الرموش العلوية، إلى جانب تكثيف رموشها بالماسكرا، ما منحها نظرة جذابة من دون مبالغة. أما البلاشر، فجاء بتدرجات الخوخ الممزوج بالوردي؛ ليمنح وجنتيها دفئاً أنثوياً. وأكملت اللوك بأحمر شفاه نيود وردي بتركيبة مطفأة عزّزت من نعومة الإطلالة.

واختارت سيرين أن تترك شعرها منسدلاً بخصلات مالسة مموجة بخفّة على الأطراف، مع فرق وسطي أنيق يعزز من توازن ملامحها.

بلقيس فتحي بمكياج مشرق وتسريحة مبللة

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خطفت النجمة الإماراتية بلقيس فتحي الأنظار في حفل زفاف سيليو صعب بإطلالتها الملوكية بفستان طويل مطرز، ذي تصميم "أوف شولدرز". واختارت مكياجاً متوهجاً ارتكز على توحيد مثالي للون البشرة مع لمسة مضيئة على أعلى الخدّين وجسر الأنف، ما منح وجهها إشراقة طبيعية. وجاءت ظلال العيون بدرجات ترابية ناعمة تلامس الذهبي الخافت، مع تحديد ناعم للعينين بكحل بني داكن، ما أضفى عمقاً أنيقاً على نظراتها دون إثقالها. أما البلاشر الوردي المتدرج فانسجم مع لون بشرتها الدافئ، وأكملت اللوك بأحمر شفاه نيود وردي لامع، يعكس جمالها الأنثوي برقي. واعتمدت تسريحة شعر مبللة، مسحوبة إلى الخلف، ما أضفى على ملامحها طابعاً مشرقاً.

رهف صوالحة بمكياج سموكي برونزي وتسريحة مرفوعة

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أطلّت الإعلامية والممثلة الأردنية رهف صوالحة في حفل زفاف سيليو صعب بإطلالة تنبض أنوثة ورقّة، تألّقت فيها بفستان فخم، مزين بتطريزات زهرية ملونة، عكست من خلالها روح الربيع بلمسة ملوكية حالمة. فستانها الطويل المزين بالورود المتقنة من الأعلى انسدل بنعومة على جسدها بأسلوب خفيف وانسيابي، ما أضفى عليها هالة من الرقي الهادئ. واختارت رهف مكياجاً دخانياً بتدرجات ترابية دافئة، على كامل الجفون العلوية، مع تحديد عينيها بخط ناعم من الأيلاينر، ولمسات من هايلايتر على أعلى الخدين وزوايا العين الداخلية. أما الشفاه، فجاءت بلون وردي لامع عكس إشراق ابتسامتها، وأضفى لمسة أنثوية حالمة تناغمت مع طابع فستانها.

وجاءت تسريحة شعرها مرفوعة بأناقة بأسلوب "شينيون" منخفض ومرن، مع خصل أمامية منسدلة برقة على جانبي الوجه. هذا الأسلوب أظهر نعومة ملامحها، وأضاف إلى إطلالتها مظهراً ملكياً راقياً، يتناسب تماماً مع أجواء الزفاف الفخمة.

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هاندا أرتشيل بمكياج برونزي متوهّج وتسريحة البيتش ويفي

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من جهتها، تألقت النجمة التركية هاندا أرتشيل بإطلالة جمالية خطفت الأنفاس في حفل زفاف سيليو نجل إيلي صعب، بفستانها الأحمر البرّاق المزيّن بتطريزات من الورود البراقة. ونسقّت معه مكياجاً متوهّجاً بإشراقة برونزية ساحرة، يعكس دفء الإضاءة الذهبية. البشرة جاءت موحّدة ومضيئة بخفة، مع لمسات هايلايتر على عظمتي الخدّين، وجسر الأنف، والذقن. وبرز سحر عينيها بظلال عيون بتدرجات الخوخي والذهبي، مع تكثيف الرموش بالماسكرا. إلى جانب البلاشر الوردي، وأحمر الشفاه بلون نيود وردي شبه مطفأ، ما منحها لمسة أنثوية أنيقة تعكس أسلوبها الراقي.

واعتمدت هاندا تسريحة شعر منسدلة بأسلوب الويفي الناعم مع فرق وسطي كلاسيكي، ما أضفى على إطلالتها توازناً مثالياً بين العصرية والأنوثة.