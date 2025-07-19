الامارات | بعد أزمة المخدرات .. شجون الهاجري تُصالح جمهورها وتؤدي العُمرة وتدعو لوالدها المريض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد الفنانة الكويتية شجون الهاجري، لمحو آثار الأزمة الأخيرة التي مرت بها على خلفية القبض عليها خلال شهر يونيو الماضي بتهمة حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، عبر تقديم أعمال فنية ناجحة تخطف أنظار وقلوب جمهورها.

وفي هذا السياق، أعلنت منصة "شاشا" الرقمية عن تحضير عملين دراميين جديدين من بطولة شجون، بالتعاون مع الكاتب فهد العليوة، في مشروع يُعد من أبرز إنتاجات المنصة في الفترة المُقبلة.

وذكرت المنصة في منشور عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، الخميس، أن المشروعين يتم الإعداد لهما حالياً، تمهيداً لعرضهما قريباً بإنتاج ضخم يجمع نجمين بارزين في الساحة الخليجية.

وعلى صعيد شخصي، أدّت شجون الهاجري مؤخراً مناسك العمرة، ونشرت صوراً لها من الحرم المكي ظهرت خلالها برفقة الفنانة فاطمة الصفي، وسط أجواء روحانية خاصة.

كما شاركت عبر خاصية القصص على "إنستغرام" أدعية لوالدها مطر الهاجري، الذي يمر بوعكة صحية، طالبة من جمهورها الدعاء له بالشفاء، وهو ما لاقى تفاعلاً واسعاً من متابعيها.

وعلى الجانب الفني، شاركت الهاجري في مسرحية "صنع في الكويت" إلى جانب عدد من النجوم، بينهم عبدالله بوشهري وعبدالله عبدالرضا، في عرض أُعيد تقديمه هذا العام بعد النجاح الذي حققه في موسم سابق.