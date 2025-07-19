الامارات | لا زال قيد التصوير وسيعرض بعد عام ... نفاذ بطاقات فيلم "الأوديسة" وبيعها بالسوق السوداء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

حقق فيلم الأوديسة للمخرج كريستوفر نولان نجاحه التجاري الأول، ولكن قبل عرضه بعام، بل وقبل نهاية تصويره، حيث ذكرت عدة وسائل إعلام أن تذاكر الفيلم بيعت بالكامل وبدأت تخضع لمنافسات السوق السوداء أيضا.

ومن المقرر عرض الفيلم الذي حظي بترويج كبير، والذي يقوم ببطولته مات ديمون في دور أوديسيوس، في أكثر من 20 موقعًا في الفترة من 17 إلى 19 يوليو من العام المقبل بتقنية آيماكس 70 مم؛ وهي أفضل صيغة لعرض الأفلام الروائية في العالم. وبفضل هذه الصيغة عالية الدقة واسم نولان، أصبح أول فيلم روائي تجاري يتم تصويره بالكامل بكاميرات آيماكس - والتي لا يوجد منها سوى ثماني كاميرات في العالم .

وأعلنت آيماكس عن تخفيض أسعار التذاكر يوم الخميس، كما أفادت صحيفة "هوليوود ريبورتر" أنه في غضون ساعة واحدة، تم بيع 95% من التذاكر، وظهر بعضها على مواقع إعادة البيع مقابل ما يصل إلى 400 دولار، وهو ما يفوق بكثير متوسط سعر التجزئة الذي يتراوح بين 25 و28 دولارًا. وسيُعرض الفيلم في 16 دار عرض آيماكس في الولايات المتحدة، وهو الجزء الثاني من فيلم نولان الحائز على جائزة الأوسكار "أوبنهايمر"، بطولة كيليان مورفي.

وبميزانية قدرها 250 مليون دولار، يُعد فيلم "الأوديسة" أغلى فيلم في مسيرته.

ويأتي هذا بعد أسابيع من تسريب العرض الترويجي الأول لفيلم "الأوديسة" عبر الإنترنت من دور العرض حيث وصفه المعجبون بأنه "مُغير للحياة".

ولا يزال التصوير جاريًا، حيث يتم تصوير مشاهد "الأكشن الأسطورية" في قلعة فيندلاتر في موراي، اسكتلندا، بعد أن رُصدت أيضًا في اليونان والمغرب. ويضم طاقم العمل المرصع بالنجوم أيضًا توم هولاند في دور تيليماكوس، وآن هاثاواي، وزندايا، وجون بيرنثال، وروبرت باتينسون، وتشارلي ثيرزون، وميا جوث في أدوار لم يتم تأكيدها بعد. وفي مقابلة أجريت في 11 يوليو مع مجلة جي كيو، وصف هولاند تجربته في موقع تصوير الأوديسة. قال هولاند: "وظيفة العمر بلا شك. أفضل تجربة مررت بها في موقع التصوير. لا تُصدق. كانت مثيرة. كانت مختلفة. وأعتقد أن الفيلم سيكون مختلفًا عن أي شيء رأيناه من قبل".

والأوديسة هي واحدة من قصيدتين ملحميتين رئيسيتين تُنسبان إلى هوميروس من حوالي القرن الثامن قبل الميلاد، وهي متابعة للأولى - الإلياذة، التي ركزت على حرب طروادة. وتدور أحداث الفيلم حول ملك إيثاكا، أوديسيوس، في رحلته التي استمرت عشر سنوات للعودة إلى جزيرته الأم بعد عقد من الزمان في طروادة.

خلال رحلته، عليه أن يواجه غضب الآلهة ومخاطر جمة، منها استعباده من قِبل حورية، وآكلي لحوم البشر، وعملاق غاضب، وساحرة بحر، ودوامة غادرة، ووحش بستة رؤوس.