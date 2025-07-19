الامارات | اختبارات لتحويل الطحالب إلى بطاريات كهربائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ علماء من جامعة سخالين الحكومية الروسية، اختبارات معملية لأقطاب كهربائية كربونية ستُستخدم في بطاريات الليثيوم الأيونية، وتعتمد على الطحالب المحلية.

وأفادت الجامعة، في بيان أمس، بأن العلماء والباحثين يركزون، بشكل خاص، على معالجة الطحالب الحمراء (أنفلتيا وروبيا)، وأعشاب البحر (زوستيرا)، التي تتميز بمحتواها العالي من الكربون والنيتروجين، ما يجعلها من المواد الخام الواعدة لإنتاج مواد «الأنود» عند المعالجة الحرارية للكتلة الحيوية دون وجود أوكسجين، حيث يتم الحصول على مادة كربونية مسامية (الفحم الحيوي) يمكن استخدامها في البطاريات.