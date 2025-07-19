مكياج وتسريحة شعر العروس زين قطامي.. نعومة ملكية في عرس لبناني أسطوري

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 01:20 صباحاً - في قلب الطبيعة اللبنانية الخلابة، حيث تلامس الغيوم أعالي جبال فقرا وتتعانق أشعة الشمس الذهبية مع نسيم الصيف، بدأ فصل جديد من الحكاية، حكاية حب راق توج بزفاف ملكي جمع بين زين قطامي، الشابة الأردنية المتألقة بذوقها وأناقتها، وسيليو صعب، نجل مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب.

الأنظار كلها توجهت نحو العروس، التي عرفت بإطلالاتها الناعمة وذوقها الرفيع، فكانت على قدر التوقعات، بل وأكثر. منذ اللحظة الأولى، بدت زين وكأنها خرجت من لوحة فنية كلاسيكية، تحمل في خطواتها كل معاني الأنوثة والرقي.



اختارت أن يكون يومها الأبيض بسيطاً في روحه، ملوكياً في تفاصيله، مفعماً بالحب والنعومة، فكانت النتيجة إطلالة ستسجل كواحدة من أجمل إطلالات الزفاف في السنوات الأخيرة، بكل ما تحمله من توازن بين الحداثة والإرث، بين البساطة والتفاصيل المبهرة.

مكياج ناعم بأنامل بسام فتوح: فن إبراز الجمال الطبيعي

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في هذا اليوم الحالم، تألقت زين قطامي بمكياج يحمل بصمة خبير التجميل اللبناني الشهير بسام فتوح، الذي نجح كالعادة في إبراز الجمال الطبيعي للعروس من دون أن يطغى عليه. اعتمد بسام أسلوباً ناعماً جداً يرتكز على بشرة متوهجة وخفيفة، مضيئة من الداخل من دون لمعة مبالغ بها.

العينان اكتفيتا بظل خفيف بألوان ترابية دافئة على الجفن العلوي للعين مع لمسة ذهبية براقة على الجفن المتحرك، مع سحبة آيلاينر رقيقة جداً عند الزوايا، لتعزيز شكل العين بدون الإخلال بنعومة النظرة. الرموش كانت طبيعية، خفيفة ولكن مرتبة، والحاجبان مشذبان بدقة وبدون تصنع.

أما الشفاه، فكانت بلون وردي فاتح مطفأ (مات)، أكملت الإطلالة الرقيقة وأضافت لمسة رومانسية خالدة.

تسريحة شعر حالمة بأنامل وسيم مرقص: نعومة ملكية بدون مبالغة

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تألقت زين قطامي في يومها الكبير بتسريحة شعر من توقيع مصفف الشعر اللبناني المبدع وسيم مرقص، الذي نجح في تقديم إطلالة تنسجم تماماً مع ذوق زين الهادئ والمترف. اختار وسيم أن تكون التسريحة منسدلة على الظهر بانسيابية ناعمة وطبيعية، مع فرق وسطي بسيط يكرس الأناقة الهادئة التي تحبها العروس.

تم تثبيت تاج ناعم عند منتصف الرأس، بطريقة مدروسة تظهر جمال الشعر من دون تغطيته، بينما امتدت الطرحة البيضاء الشفافة خلف التاج، بانسياب ناعم لا يخفي ملامح الفستان أو يطغى على باقي الإطلالة.

هذه التسريحة جاءت مثالاً على كيف يمكن للشعر الطبيعي والبسيط أن يكون ملوكياً، إذا ما نفذ بخبرة وفهم عميق لملامح العروس وروح الفستان

فستان الأحلام من إيلي صعب: ذيل طويل يروي قصة حب

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أما فستان الزفاف، فقد حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب ، والد العريس، والذي صمم لزين تحفة فنية حقيقية تعبر عنها بكل سلاسة. الفستان تميز بذيل طويل جداً، انساب خلفها كالشلال، ليمنح الإطلالة طابعاً مهيباً من دون أن يفقدها نعومتها.

جاء التصميم بقصة أنثوية أنيقة، متوازنة بين الفخامة الملكية والبساطة الحديثة. الخامات كانت فاخرة، مطرزة بدقة، والتفاصيل مصممة خصيصاً لتناسب قوام زين، مع تنوع خفي في الطبقات والأنسجة جعل الفستان نابضاً بالحياة.

بين البساطة المدروسة، والفخامة الراقية، نجحت زين قطامي في أن تكون عروس العام بامتياز، بإطلالة ستخلدها الصور والقلوب. كل تفصيلة، من الفستان وحتى خصلات شعرها و نعومة مكياجها نطقت بذوق أنثوي فاخر وبحس عاطفي ناعم.