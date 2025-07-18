الكيلو تخطى 1700 جنيه.. قصة أغلى فاكهة منتشرة في الأسواق المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - تنتشر في الأسواق بعض أصناف الفاكهة اللذيذة التي لا يعرف عنها كثيرون نعرفها، وتحديدا فاكهة الرامبوتان والتي ظهرت في بعض المتاجر ببعض المدن المصرية، فماذا نعرف عنها؟.

بحسب موقع webmed، فإن الرامبوتان فاكهة غريبة، تعود أصولها إلى ماليزيا، ولكنها انتشرت في جميع أنحاء العالم، فبالإضافة إلى مظهرها الفريد ونكهتها الحلوة، فإنها تقدم أيضًا بعض الفوائد الصحية.

سعر فاكهة الرامبوتان

ويصل سعر الكيلو من فاكهة الرامبوتان نحو 1788 جنيها، بحسب ما جاء في عدد من المتاجر الكبرى في القاهرة، وارتفاع سعرها يرجع إلى كونها تتميز بالعديد من الفوائد الصحية، فضلا عن مذاق طعمها اللذيذ والجميل.

فوائد فاكهة الرامبوتان

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

الرامبوتان غنية بفيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، ويساعد تناول مضادات الأكسدة في محاربة الجذور الحرة، وهي نفايات في الجسم تتلف خلاياك، وثبت أنها تقلل الضرر الخلوي وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان لدى العديد من الأفراد.

تقوية المناعة

هذه الفاكهة تدعم صحة الجهاز المناعي بعدة طرق، أولاً، فيتامين سي الموجود فيها مرتبط بوظيفة المناعة والصحة، ويساعد استهلاك ما يكفي منه بانتظام في دعم صحة المناعة على المدى الطويل، كما أن بعض المستخلصات من فاكهة الرامبوتان تساعد في مكافحة الالتهابات، وتمنع الفيروسات من التكاثر، ما يساعد جهاز المناعة على محاربة الجراثيم بسهولة أكبر.

مفيدة للجهاز الهضمي

تساعد الرامبوتان جهازك الهضمي على أن يكون أكثر مرونة، كما أنها توفر الألياف الغذائية في شكل قابل للذوبان وغير قابلة للذوبان.

وتساعد الألياف الغذائية الموجودة فيها في تقليل الإمساك، وتعمل الألياف غير القابلة للذوبان أيضًا على تغذية البكتيريا "الجيدة" في الجهاز الهضمي،مما يساعد الأمعاء على التعامل مع الأطعمة الأكثر تعقيدًا بسهولة.

إنقاص الوزن

فاكهة الرامبوتان منخفضة السعرات الحرارية، لكنها غنية بالماء والألياف، قد يمنع هذا المزيج الإفراط في تناول الطعام ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، وكلاهما يؤدي إلى فقدان الوزن بمرور الوقت.

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