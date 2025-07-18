زين قطامي بمكياج ساحر وتسريحة ناعمة في سهرة ما قبل زفافها من سيليو صعب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يوليو 2025 01:21 مساءً - في ليلة حالمة جمعت بين الفخامة والرومانسية، تألّقت زين قطامي، عروس سيليو صعب، ابن المصمّم العالمي إيلي صعب، بإطلالة آسرة خلال سهرة ما قبل زفافهما، وقد خطفت الأنظار بفستان مبهر حمل توقيع دار إيلي صعب Elie Saab، تميّز بتفاصيله الملكية الدقيقة، إلى جانب مكياج ناعم ومضيء، بأنامل بسام فتوح وتسريحة شعر أنيقة من تنفيذ وسيم مرقص، ما شكّل ثلاثية جمالية متكاملة عزّزت حضورها الأنثوي الراقي، وقد تحوّلت المناسبة إلى عرض ساحر للأناقة والرومانسية، جمع بين روح التراث وجمالية العصرية، بحضور نخبة من الوجوه البارزة في عالم الفن والإعلام، من بينهم النجمة اللبنانية إليسا التي أضفت بحضورها بريقاً فنياً خاصاً على الأمسية.

في هذا السياق، تستعرض لك "الخليج 365" مجموعة صيحات جمالية آسرة من سهرة ما قبل حفل زفاف زين قطامي وسيليو صعب، لتتعرّفي أكثر إلى تفاصيل الجمال الهادئ والفخامة المتقنة.

زين قطامي تتألق بمكياج ناعم مضيء وتسريحة مالسة

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في إطلالة ساحرة، تألقت زين قطامي بفستان فاخر من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، الفستان المصمّم من قماش شفاف مطرّز ببراعة، تزيّنه خيوط لامعة وتفاصيل معدنية فخمة، جسّد الحرفية العالية التي تتميّز بها الدار العريقة، القصة الانسيابية للفستان، مع صيحة الكاب المتدلّي من الكتفين، أضفت على إطلالتها بعداً ملكياً ساحراً، في توازن مثالي بين العصرية والأصالة.

واختار خبير التجميل بسام فتوح أن يعكس مكياج زين قطامي شخصيتها الرقيقة وأناقتها الطبيعية، فجاءت البشرة مضيئة بتقنية skin glow، مع لمسات من الهايلايتر الناعم على عظام الوجنتين، أما العيون، فزيّنت بظلال ترابية دافئة مع لمسة من البريق الذهبي، أبرزت سحر نظراتها، فيما حافظت الشفاه على لون وردي طبيعي زاد من نعومة الملامح، إنه مكياج راقٍ لا يطغى، بل يكمّل جمال العروس بإشراقة خفية تخطف الأنفاس، تسريحة شعر منسدلة بتوقيع وسيم مرقص، واعتمد مصفّف الشعر تسريحة ناعمة ومنسدلة على الأكتاف، تتناسب تماماً مع الطابع الرومانسي للفستان والمكياج، اختار أن يترك شعر زين ينسدل بنعومة مع فرق وسطي، ما أضفى على الإطلالة لمسة طبيعية وأنيقة في آن، سمحت لتفاصيل الفستان والوجه بأن تتألّق من دون تكلف. اختار مرقص أن يحافظ على نعومة الخصلات وتحرّكها الطبيعي، لتتماهى تماماً مع الفستان المرهف والمكياج الهادئ، ما منح الإطلالة توازناً مثالياً بين البساطة والترف.

كلودين صعب تتألق بمكياج نيود وتسريحة منسدلة مع الغرة المرفوعة

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تألّقت كلودين صعب، زوجة المصمم العالمي إيلي صعب، خلال حفل ما قبل زفاف نجلها سيليو صعب على الشابة الأردنية زين قطامي، بإطلالة تخطف الأنفاس عكست مزيجاً متقناً بين الفخامة والأنوثة الناضجة، حيث اختارت صعب فستاناً لافتاً بتدرّجات الذهبي اللامع، مزيناً بالخرز والترتر الفاخر، بقصّة أوف شولدر ساحرة تُبرز جمال الأكتاف، وتزيد من جاذبية القامة، أما التصميم الأكثر ترفاً، فتمثّل في الريش الفاخر الذي زيّن أعلى الصدر.

وبدت كلودين بإطلالة مشرقة تعكس رقيها ونضارتها، مع مكياج ناعم ارتكز على إضاءة البشرة، وألوان حيادية دافئة عزّزت من نعومة ملامحها، وزينت شعرها تسريحة ناعمة مستقيمة منسدلة، مع سحب الغرة إلى الوراء.

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كريستينا مراد تخطف الأنظار بمكياج برونزي خفيف وتسريحة ويفي

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أما كريستينا مراد، زوجة جونيور صعب، فتألقت بإطلالة آسرة، من توقيع الدارالعريقة إيلي صعب Elie Saab، وأطلت بفستان بتصميم القماش الشفاف، مرصّع بتطريزات معدنية برّاقة، امتدّ بقصّة ضيّقة برز من خلالها خصرها الرشيق، وتزيّن بفتحات جانبية أنيقة عند الخصر، أضافت لمسة عصرية جريئة دون أن تخلّ بالترف الكلاسيكي للإطلالة، من الناحية الجمالية، اعتمدت كلودين صعب مكياجاً ناعماً يرتكز على البشرة البرونزية المضيئة، مع لمسات دافئة حول العينين والشفتين بلون نيود جذاب، وقد بدت ملامحها مشرقة وطبيعية، عكست ثقة أنثوية لا تحتاج إلى مبالغة.

أما شعرها، فاختارت أن تترك خصلاته الشقراء منسدلة على الأكتاف بتموّجات ناعمة وعفوية، عزّزت من جمال وجهها، بإطلالتها هذه، تؤكّد كريستينا مراد من جديد أنّ الأناقة ليست مجرّد خيار، بل أسلوب حياة يُترجم في كل تفصيل، من الفستان إلى المكياج، وصولاً لتسريحة الشعر.