الامارات | اشترى جاموسين بالمزاد فقتلاه في اليوم التالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أعلنت السلطات يوم الاثنين أن جاموسين مائيين "عدوانيين" هاجما رجلاً من أوكلاهوما، مما أدى إلى وفاته، قبل أن يواجها الشرطة ورجال الإطفاء الذين استجابوا لرعاية الضحية، ويؤخرا وصولهم.

وأفادت عائلة براد ماكمايكل، البالغ من العمر 45 عامًا، والشرطة، بتوفيه يوم الجمعة متأثرًا بإصاباته التي لحقت به بسبب الجاموسين الكبيرين اللذين اشتراهما في مزاد علني في اليوم السابق.

وصرح رئيس شرطة جونز، برايان فارينجتون، في بيان، بأن الطوارئ سجلت مكالمة استغاثة حوالي الساعة 8:35 مساءً بالتوقيت المحلي في بلدة جونز الصغيرة، على بُعد حوالي 20 ميلًا من مدينة أوكلاهوما.

ومع ذلك، لم يتمكن المستجيبون الأوائل "في البداية من الوصول إلى الضحية بسبب السلوك العدواني للجاموسين". وقال نائب رئيس شرطة جونز، سوني نومر، لشبكة إن بي سي نيوز، واصفًا التأخير في الرعاية: "باختصار، ربما 3 دقائق".

وقتل المسعفون جاموسًا مائيًا واحدًا، مما سمح لهم بالوصول إلى ماكمايكل، الذي "أصيب بجروح عميقة متعددة أثبتت أنها قاتلة"، وفقًا لفارينغتون.

وقالت خطيبة ماكمايكل، جينيفر غرين، إن التأخير لم يكن ذا أهمية. وقد أُعلنت وفاته في مكان الحادث. وكشفت غرين: "كنتُ هناك".

وقالت غرين إنها تعتقد أن ماكمايكل كان يُحضّر الماء للحيوانات عندما هاجمته، وأنه ما كان ليُعرّض نفسه للخطر أبدًا بإهمال.

وأضافت: "لم يكن ليتصرف بشكل متهور، وكما قلت، كان يتمتع بخبرة كبيرة". لذا لا نعرف كيف وصل إلى هذا الوضع. لكن خزانات الماشية لم تكن ممتلئة بالماء بعد. لذا لسنا متأكدين مما إذا كان يفرغها ليملأها بالماء العذب قبل مغادرته. ولكن في تلك اللحظة حدث ما حدث. وكان الرجل الضحية اشترى الجاموسين قبل يوم واحد فقط من مقلته بسببهما.