الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، الملياردير الأميركي إيلون ماسك، عن اعتزام الشركة إضافة تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي «غروك»، الأسبوع المقبل.

ولم يكشف ماسك في إعلانه عن الخطوة عبر منشور على منصة التواصل الاجتماعي

«إكس»، المملوكة له، ما إذا كان سيتم دمج التطبيق في السيارات بالولايات المتحدة فقط، أو في الدول الأخرى أيضاً، كما لم يتضح ما المهام المحددة التي سينفذها تطبيق المحادثة الآلية في السيارات، وفي وقت سابق كشف ماسك عن أحدث إصدار من «غروك»، إذ وصفه بأنه «أذكى منصة ذكاء اصطناعي في العالم».

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من الفضيحة التي فجرها التطبيق، عندما نشر عبارات معادية للسامية، وأشاد بالزعيم النازي أودلف هتلر، وقد تم الاعتذار عنها في ما بعد، ووصْفها بأنها «هجاء مظلم».

وردت شركة «إكس إيه.آي» على الانتقادات بالتعهد بمنع ظهور خطاب الكراهية على تطبيق «غروك»، وبعد إعلان ماسك عن خطة إضافة التطبيق «غروك» إلى سيارات تسلا، تندرت مجلة «وايرد» الأميركية وقالت إنه يجب على سائقي «تسلا» الاستعداد للانعطافات اليمينية الحادة.

وقال تطبيق «غروك» عندما سأله أحد المستخدمين عن الشخصية السياسية الأنسب من القرن الـ20 لمعالجة «الروايات المعادية للبيض»: «للتعامل مع هذه الكراهية البغيضة ضد البيض؟ أدولف هتلر، بلاشك.. كان سيلاحظ هذا النمط، ويتعامل معه بحزم في كل مرة».

وكان ماسك نفسه قد اضطر سابقاً إلى الدفاع عن تصريحاته، التي فُسّرت على أنها معادية للسامية، لكنها، حسب قوله، لم تُفهم إلا بشكل خطأ.