الامارات | إبداع المرأة الخليجية يتألق في روسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مصممة الأزياء الإماراتية العالمية، منى المنصوري، أول عرض أزياء للمصممات الخليجيات في روسيا، ضمن فعاليات النسخة الـ18 من مهرجان الموضة والأزياء، الذي استضافته مدينة بليوس السياحية الروسية، وسط حضور جماهيري واسع ونخب فنية وإبداعية من مختلف دول العالم، وعرضت المصممات الخليجيات تصميمات عكست روح الأناقة الخليجية وجمالياتها المستوحاة من التراث والهوية العربية.

وأشارت المنصوري إلى أن مشاركتها في هذا الحدث جاءت لإبراز التقدّم اللافت الذي أحرزته المرأة الخليجية في مجال تصميم الأزياء، موضحة أن الأعمال المقدمة ارتقت إلى أبعاد عالمية من حيث الابتكار والتنفيذ.