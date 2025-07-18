الامارات | «مخيم العزف على البيانو».. برنامج موسيقي متكامل لصقل المواهب الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بدء الاستعدادات لإطلاق النسخة الثانية من برنامج «مخيم العزف على البيانو»، التي تنظمها بشراكة استراتيجية مع «هاوس أوف بيانوز»، بهدف اكتشاف أصحاب المواهب الفنية، وتدريبهم على تقنيات العزف على البيانو، وتأهيل جيل جديد من الموسيقيين الإماراتيين، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الرامية إلى إبراز المبدعين في كل مجالات الفنون، وتشجيعهم على متابعة شغفهم والإسهام في إثراء المشهد الثقافي المحلي.

وسيقام برنامج «مخيم العزف على البيانو»، بدعم من برنامج «منحة دبي الثقافية»، من أكتوبر 2025 إلى مايو 2026، وسيتم خلاله اختيار 50 مشاركاً من أصحاب المواهب الناشئة ممن تراوح أعمارهم بين ستة و17 عاماً، إضافة إلى 10 مشاركين من الشباب ممن تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، بهدف تمكينهم من تعلم تقنيات العزف على البيانو وأداء المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية والعربية، وتعريفهم بنظريات الموسيقى الكلاسيكية وتاريخها، عبر سلسلة من ورش العمل التدريبية والدروس التعليمية، تحت إشراف نخبة من أساتذة البيانو والموسيقيين المحليين، كما ستشهد نسخة البرنامج الثانية التي تندرج ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي، عقد ورش عمل متخصصة في صيانة وضبط البيانو، تستهدف المشاركين ممن تزيد أعمارهم على 14 عاماً، بهدف صقل مهاراتهم في هذا المجال، إلى جانب توفير فرص إرشاد طويلة المدى للراغبين في متابعة مسيرتهم المهنية في مجال الموسيقى، وسيحظى الطلبة بمجموعة من الرحلات الميدانية لزيارة عدد من أبرز المراكز الفنية والموسيقية في الدولة، بهدف تعزيز التواصل مع أعضائها، وتبادل الخبرات معهم.

ودعت «دبي للثقافة» جميع المواهب الموسيقية الإماراتية إلى التسجيل في البرنامج، حيث تبدأ عملية التقديم في الأول من أغسطس 2025، على أن يكون 15 سبتمبر المقبل، آخر موعد لاستقبال الطلبات.

وأشارت المديرة التنفيذية لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، شيماء راشد السويدي، إلى حرص الهيئة على تسخير كل إمكاناتها للنهوض بالقطاع الموسيقي الذي يُشكّل جزءاً من الاقتصاد الإبداعي وتعزيز قوته، من خلال تطوير مبادرات مبتكرة تسهم في اكتشاف أصحاب المواهب الفنية، ودعمهم وتمكينهم، وقالت: «تسعى (دبي للثقافة) عبر برامجها المتنوعة إلى تسليط الضوء على إمكانات هذا القطاع، وضمان استدامته وحيويته، عبر رفده بكفاءات جديدة قادرة على الإسهام في إثراء المشهد الثقافي وتفعيل الحراك الفني في دبي»، ولفتت إلى أهمية برنامج «مخيم العزف على البيانو»، ودوره في تنمية مهارات المبدعين وتعزيز قدراتهم في المجال الموسيقي، وأضافت: «يشكل البرنامج جزءاً من جهود الهيئة الهادفة إلى إيجاد منصات مبتكرة، تسهم في فتح الآفاق أمام الناشئة والشباب، وإتاحة الفرص أمامهم للتعلم وتطوير مسيرتهم الفنية والاستفادة من الخبرات الموسيقية المختلفة»، مؤكدة في الوقت ذاته، اهتمام الهيئة بتوفير مناخات إبداعية ملهمة قادرة على تحفيز الطاقات الواعدة، على إثراء حصيلتهم المعرفية والتعبير عن أفكارهم وتطلعاتهم المستقبلية، من خلال مجموعة من ورش العمل المبتكرة، الرامية إلى تمكينهم من الوصول إلى مستوى الاحتراف، بما ينعكس إيجاباً على الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

480 درساً فردياً

النسخة الأولى من برنامج «مخيم العزف على البيانو»، التي اختُتمت في أبريل الماضي، شهدت تنظيم 480 درساً فردياً في العزف على البيانو، وتقديم ست ورش «ماستر كلاس» متخصصة في العزف على البيانو والتأليف الموسيقي، بإشراف نخبة من الفنانين المعروفين عالمياً، وإقامة ست حفلات طلابية في قاعة «ستاينواي - دبي»، كما شارك خريجو البرنامج في الدورة الأولى من مسابقة ستاينواي للبيانو - دول مجلس التعاون الخليجي 2025، إلى جانب تقديم عروض موسيقية في مهرجان سكة للفنون والتصميم، و«آرت دبي 2025».

شيماء السويدي:

• يُشكّل «البرنامج» جزءاً من جهود «الهيئة» الهادفة إلى إيجاد منصات مبتكرة، تُسهم في فتح الآفاق أمام الناشئة والشباب، للتعلم وتطوير مسيرتهم الفنية.