الامارات | مفاجأة .. كوب من "النخي" يوميًا يُخفّض الكوليسترول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال فريق من العلماء، في الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية للتغذية، أن تناول كوب من الحمص يوميًا يُخفّض الكوليسترول، كما أن كوب الحمص نفسه أو حتى كوب من الفاصوليا السوداء يوميًا يُقلّل من الالتهابات.

ويعرف الحمص المسلوق في اللهجة الإماراتية بـ "النخي" فيما يعرف بالـ"لبلبي" في العراق، وبـ"البليلة" في بلاد الشام.

وبحسب ما نشره موقع Science News، كشفت أخصائية التغذية في معهد إلينوي للتكنولوجيا في شيكاغو إنديكا إيديريسينغه في دراسة حديثة "إن إضافة كوب واحد من الفاصوليا يوميًا لوجبتك يُمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا".

وراقبت إيديريسينغه وزملاؤها 72 شخصًا مُصابين بمقدمات السكري في تجربة شملت تناول كوب من الحمص أو الفاصوليا السوداء أو الأرز الأبيض يوميًا لمدة 12 أسبوعًا.

وفي نهاية التجربة، انخفضت مستويات الكوليسترول لدى الأشخاص الذين اتبعوا نظام الحمص الغذائي من حوالي 200 إلى 186 ملليغرام لكل ديسيلتر.

ويمكن أن تبدو النسبة ضئيلة، لكنها في الواقع نتائج مهمة، بحسب إيديريسينغه، لأنها تعني أن المشاركين "يعودون إلى صحتهم". ويعتبر الأطباء أن مستويات الكوليسترول الكلي التي تقل عن 200 ملغ/ديسيلتر طبيعية.

كما أظهر الأشخاص في كل من مجموعتي الحمص والفاصوليا السوداء انخفاضًا في علامات الالتهاب في الدم. وتقول مورغان سميث، الباحثة المشاركة في الدراسة وخبيرة التغذية في معهد إلينوي للتكنولوجيا، إن جزءًا من الحماس لهذه الفوائد الصحية ينبع من الفاصوليا نفسها، لأنها " شائعة جدًا وبأسعار معقولة وفي متناول الجميع".

وتوصي الإرشادات الغذائية الحالية بتناول كوب ونصف من الفاصوليا أسبوعيًا. لكن إيديريسينغه تقول إن تناول كوب واحد يوميًا "ليس صعبًا"، مشيرة إلى أنه "يمكن إضافة القليل من الملح والفلفل، وستكون الوجبة لذيذة جدًا".