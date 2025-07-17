الامارات | 50 قتيلا وجريحا في حريق مركز تجاري بالعراق

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شكرا لقرائتكم خبر عن 50 قتيلا وجريحا في حريق مركز تجاري بالعراق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قُتل وجُرح نحو 50 شخصا في حريق شب الليلة الماضية في مركز تجاري في مدينة الكوت بشرق العراق، وفق ما أعلنته السلطات المحلية في محافظة واسط.
وقال محمّد جميل الميّاحي محافظ محافظة واسط، إن عدد الضحايا وصل إلى نحو 50 شخصا بين قتيل ومصاب، في حادثة الحريق المأساوية التي شهدها أحد المراكز التجارية الكبرى في المحافظة.
وأعلن المياحي الحداد لمدة ثلاثة أيام في المحافظة، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تواصل التحقيق في أسباب الحريق، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة.
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