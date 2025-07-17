الامارات | تحذير من تسونامي.. زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب ألاسكا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر ،الأربعاء، قبالة سواحل ولاية "ألاسكا" الأميركية، ما استدعى إصدار تحذير من تسونامي، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وحددت الهيئة مركز الزلزال على بعد نحو 87 كلم إلى جنوب بلدة ساند بوينت وعلى عمق يبلغ 20.1 كلم.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الزلزال.