الامارات | وفاة مأساوية لشاب هندي .. تقلَّب أثناء نومه فسقط من نافذة الطابق الثاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سقط شاب هندي من نافذة غرفته في الطابق الثاني بمدينة دلهي، ليلقى مصرعه في واقعة غريبة ومأساوية أثارت استغراب السكان المحليين وسلطات الشرطة.

وبحسب وسائل إعلام هندية، فقد لقي كاليان، البالغ من العمر 35 عاماً، مصرعه بعد أن تدحرج أثناء نومه وسقط من نافذة غرفته الواقعة في أحد المباني السكنية بمنطقة أولد مصطفى باد شمال شرق العاصمة الهندية دلهي.

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغاً بالحادث عند الساعة 12:38 بعد منتصف ليل الثلاثاء، وعند وصول عناصر الأمن إلى الموقع، وجدوا الشاب ملقى على الطريق أسفل المبنى، حيث تم نقله فوراً إلى مستشفى جورو تيغ بهادور، لكنه كان قد فارق الحياة قبل الوصول.

وأكد أحد الضباط أن "السرير كان بمحاذاة النافذة، ويُعتقد أن الضحية انقلب أثناء نومه وسقط مباشرة منها، لكن لا يزال التحقيق مستمراً لتحديد السبب الدقيق للوفاة".

وأوضحت الشرطة أن تأكيد السبب النهائي للوفاة ينتظر صدور تقرير الطب الشرعي، في وقت أظهرت فيه التحقيقات الأوّلية أن كاليان كان يعمل في متجر لبيع الحلويات، ويعيش في طابق علوي فوق المحل ذاته، ومن المرجّح أن يكون بالفعل قد سقط أثناء نومه.