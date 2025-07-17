الامارات | «الإماراتي لكتب اليافعين».. الجيل الجديد يستكشف قدراته السردية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل المجلس الإماراتي لكتب اليافعين استقبال المشاركات في «مسابقة الكتابة الإبداعية» لعام 2025، التي تندرج ضمن حملة «اقرأ، احلم، ابتكر»، وتستهدف الأطفال واليافعين من عمر ستة إلى 18 عاماً في دولة الإمارات، بهدف تشجيعهم على التعبير عن أنفسهم من خلال كتابة القصص باللغة العربية، وتطوير مهاراتهم الإبداعية في بيئة محفزة ومشجعة.

وتفتح المسابقة المجال أمام الجيل الجديد لاستكشاف قدراتهم السردية، وتمنحهم فرصة حقيقية للتفاعل مع عالم الأدب بطريقة عملية، تدمج بين التخيل، والكتابة، والتفكير النقدي، وتمثل هذه المسابقة خطوة أولى نحو بناء علاقة متينة بين الكُتّاب الصغار واللغة العربية، تعزّز لديهم الشغف بالقراءة، وتدفعهم إلى مواصلة الاستكشاف الأدبي وتوسيع آفاقهم الفكرية.

ومنذ انطلاقها عام 2013، أصبحت «مسابقة الكتابة الإبداعية» محطة سنوية ينتظرها الكثير من الأطفال واليافعين، إذ لم تقتصر على اكتشاف المواهب، بل ساعدت أيضاً على احتضانها وصقلها من خلال تسليط الضوء على المشاركات المتميزة ومنحها مساحة للظهور، ما أسهم في تحفيز العديد من المشاركين على تحويل تجاربهم الأولى بالكتابة إلى خطوات فعلية نحو النشر.

وتستمر فترة تقديم المشاركات حتى 31 يوليو الجاري.

وتُقسم المسابقة إلى ثلاث فئات عمرية: من ستة إلى تسعة أعوام، ومن 10 إلى 12 عاماً، ومن 13 إلى 18 عاماً، حيث يحصل الفائز في كل فئة على جائزة مالية تبلغ 3000 درهم.