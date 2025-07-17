الامارات | اكتشاف كوكب غامض ضعف حجم الأرض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، عن اكتشاف كوكب غامض يشبه «الأرض العملاقة»، يعرف باسم «TOI-1846 b»، ويبعث إشارات متكررة من على بعد 154 سنة ضوئية.

وأوضحت الوكالة أن حجم هذا الكوكب يبلغ ضعف حجم الأرض، وكتلته أربعة أضعافها، ويدور حول نجم قزم أحمر صغير وبارد في مدار ضيق، يستغرق نحو أربعة أيام فقط، ويتسبب في انخفاض متكرر وغريب في ضوء النجم، وأشارت إلى أن التلسكوبات الفضائية والأرضية أظهرت أن الكوكب ينتمي إلى فئة نادرة، تعرف باسم «فجوة نصف القطر»، التي تقع بين الكواكب الصخرية الصغيرة، مثل الأرض، والكواكب الأكبر المليئة بالغاز مثل «نبتون»، مضيفة أنه على الرغم من أن درجة حرارة سطح الكوكب تقدر بنحو 600 درجة فهرنهايت (316 درجة مئوية)، فإن العلماء لا يستبعدون وجود ماء عليه.

ويأمل علماء «ناسا» أن يستخدم تلسكوب «جيمس ويب» لاكتشاف وجود بخار الماء والميثان وثاني أكسيد الكربون أو غازات أخرى.