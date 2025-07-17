الامارات | «خزانة الكتب».. إصدارات متنوعة في 3 محطات جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زوّد مركز أبوظبي للغة العربية رفوف مبادرته «خزانة الكتب» بمجموعة جديدة من الإصدارات، تستهدف جمهور القرّاء في ثلاث محطات رئيسة جديدة، خلال شهر يوليو 2025، تشمل إمارتَي دبي وأبوظبي، وذلك في إطار رؤيته الهادفة إلى ترسيخ حضور اللغة العربية، وتعزيز نشر المعرفة، وتوسيع قاعدة المهتمين بالقراءة من مختلف الفئات العمرية، والمهنية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن خطة المركز لتفعيل مبادراته خلال الربع الثالث من العام الجاري، في إطار مبادرته للأنشطة الصيفية «صيفنا بالعربية»، والحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة التي أطلقها المركز في فبراير الماضي، بالتزامن مع شهر القراءة الوطني، وتستمر حتى نهاية العام.

وتستضيف وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دبي مبادرة «خزانة الكتب» للمرة الأولى في مقرها الرئيس خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو، بعد نجاح الفعالية السابقة التي نُظمت في مقر الوزارة بأبوظبي. وتقدم هذه المحطة أكثر من 220 عنواناً في الكثير من حقول المعرفة في إطار سعي المركز إلى تمكين موظفي الوزارة وزوّارها من الوصول إلى محتوى ثقافي ثري يعزّز من ثقافة القراءة والاطلاع.

أما في العاصمة أبوظبي فتعود «خزانة الكتب» إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بنسختها الثانية، خلال الفترة من السابع إلى 21 يوليو، عقب النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى في أغسطس من عام 2024، وتضم الفعالية أكثر من 400 عنوان في عدد من حقول المعرفة، ضمن مبادرة تسعى إلى ترسيخ حضور الكتاب في المؤسسات الصحية، وتعزيز الثقافة العامة في بيئة العمل الطبي، بما يربط المعرفة بالحياة اليومية، والمهنية.

وضمن جهود المركز لتعزيز حضوره المؤسسي في مواقع حيوية، وتوسيع دائرة الفئات المستفيدة من محتواه الثقافي، لاسيما في المؤسسات الوطنية ذات التأثير المجتمعي الكبير، تتوسع المبادرة لتشمل محطة بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في شراكة تمتد ثلاثة أسابيع ابتداءً من يوم 14 يوليو وتستمر حتى الثامن من أغسطس، وتغطي مجموعة شركات «أدنوك» في مدينة أبوظبي، وتشمل المقر الرئيس، ومجمع خليفة للطاقة، وأدنوك البرية، وأدنوك البحرية، بهدف الترويج لمشاريع، وبرامج، وإصدارات مركز أبوظبي للغة العربية، لموظفي الشركة، إذ تضم المبادرة أكثر من 400 كتاب من إصدار مشروع كلمة للترجمة، ومشروع إصدارات، وسلسلة البصائر للبحوث والدراسات.

وتؤكد مبادرة «خزانة الكتب» من خلال محطاتها استمرارها في استقطاب جمهور واسع من محبّي القراءة، عبر انتشارها المدروس في مواقع حيوية ومتنوعة، وتحرص على تنويع محتوياتها من إصدارات مركز أبوظبي للغة العربية، لتناسب القراء على اختلاف فئاتهم، وتشمل كتباً للأطفال والناشئة، وتتنوع حقولها المعرفية بين الأدب، والتراث، والفكر، والفلسفة، والعلوم الاجتماعية، والتاريخ، وغيرها من المجالات، ما يسهم في تعزيز مكانة المبادرة كمنصة ثقافية راسخة، ويؤكد التزام المركز ببناء مجتمع معرفي فاعل، يواكب تطلعات إمارة أبوظبي في ترسيخ دورها كمركز إقليمي للثقافة واللغة، وينسجم مع الرؤية الوطنية في تمكين الإنسان عبر الثقافة والمعرفة.