الامارات | العثور على فصيلة نادرة من طائر «الكيوي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تم العثور على طائر نادر في البر الرئيس لنيوزيلندا، للمرة الأولى منذ 50 عاماً، بحسب ما أعلنت سلطات الحفاظ على البيئة في البلاد، أمس.

وكان يُعتقد أن الطائر يعيش فقط في الجزر البحرية، والمواقع المسيجة الخالية من الحيوانات المفترسة.

لكن أحد الصيادين رصد الطائر في منطقة نائية على الساحل الغربي لجزيرة الجنوب، وقالت قائدة مجموعة استعادة الكيوي، إميلي كينج، إن الاكتشاف كان شبه معجزة، مشيرة إلى أن آخر مشاهدة مؤكدة لطائر كيوي بوكوبوكو في البر الرئيس كانت في عام 1978.