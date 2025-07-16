الامارات | شراكة استراتيجية بين «دبي للثقافة» و«الإمارات للملكية الفكرية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) مذكرة تفاهم مع «جمعية الإمارات للملكية الفكرية»، بهدف توطيد العلاقات وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مجالات الملكية الفكرية، وتنسيق الجهود في تنظيم سلسلة من المبادرات والفعاليات الرامية إلى التعريف بأهمية الملكية الفكرية.

وتأتي المذكرة في إطار التزام الطرفين بمسؤوليتهما في دعم اقتصاد المعرفة، ونشر المفاهيم والأسس الداعمة للملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي القانوني والثقافي لدى مختلف فئات المجتمع بضرورة حمايتها والمحافظة عليها.

وتعكس المذكرة حرص الطرفين على تحقيق رؤى الإمارات وطموحاتها، عبر تبادل أفضل الممارسات والتجارب المتعلقة بالملكية الفكرية، إذ تتيح لهما تنظيم سلسلة من ورش العمل التعليمية والتدريبية، والمشاركة في مجموعة البرامج والأنشطة السنوية المعنية بنشر المعرفة والوعي بهذا المجال، والاستفادة من الموارد والقدرات اللوجستية المتاحة لمساندة منظومة حماية الملكية الفكرية، إلى جانب تبادل الإصدارات والملخصات والفيديوهات المعرفية والمنشورات الدورية، وتشجيع نشر البحوث والدراسات العلمية والثقافية الخاصة بهذا المجال.

وأكّدت مدير عام «دبي للثقافة»، هالة بدري، حرص الهيئة على تحفيز الابتكار والإبداع، وتوفير حماية متكاملة للملكية الفكرية لأصحاب الكفاءات والمبدعين والمبتكرين وروّاد الأعمال في الدولة، وقالت: «تشهد الدولة حراكاً ثقافياً فاعلاً، وبفضل ما توفره من حماية وحفظ لحقوق الملكية الفكرية، أصبحت المكان الأمثل للعيش والعمل، إذ نجحت، خلال السنوات الأخيرة، في تطوير منظومتها التشريعية الخاصة بالملكية الفكرية في مختلف المجالات، ما أسهم في تطوير منظومة الابتكار وعمليات البحث والتطوير، وأتاح الفرص لجذب العديد من المشروعات الريادية من أنحاء العالم، وتشجيع الاستثمار في اقتصاد المعرفة»، وأشارت إلى سعي «دبي للثقافة» عبر مشروعاتها ومبادراتها إلى تهيئة بيئة ملائمة قادرة على حفظ حقوق الملكية الفكرية لأصحاب المواهب في مختلف المجالات.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية، اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، إن الشراكة الاستراتيجية مع «دبي للثقافة» تُمثّل خطوة محورية نحو ترسيخ ثقافة احترام وحماية حقوق الملكية الفكرية في المجتمع، وتعزيز بيئة الإبداع في إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وأضاف: «الشراكة تعكس حرص الطرفين على توحيد الجهود لخدمة الإبداع والمبدعين، وتُجسّد التزامنا المشترك بنشر مفاهيم وأسس الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني».

هالة بدري:

. الإمارات بفضل ما توفره من حماية وحفظ لحقوق الملكية الفكرية، أصبحت المكان الأمثل للعيش والعمل.

عبدالقدوس العبيدلي:

. الخطوة تُجسّد التزامنا المشترك بنشر مفاهيم وأسس الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها.