الامارات | «دبي للإعلام» ومجموعة دبي للجودة تمدان جسور التعاون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت مؤسسة دبي للإعلام ومجموعة دبي للجودة مذكرة شراكة استراتيجية، بهدف مد جسور التعاون، وتعزيز مساعي الطرفين نحو الارتقاء بخدماتهما، وإيجاد منصة مبتكرة تجمع صنّاع القرار وخبراء الجودة والتميّز على المستويين المحلي والعالمي، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في العديد من المجالات الداعمة للجودة والتميّز، وتمكين المرأة، والابتكار، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، بما ينعكس إيجاباً على المشهد الإعلامي المحلي.

وتعكس المذكرة التي وقّعتها المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والتسويق في «دبي للإعلام»، الدكتورة ميثاء بوحميد، ومدير عام مجموعة دبي للجودة، سميرة محمد، جهود الجانبين لنشر ثقافة الجودة، ورفع مستوى الوعي بأهميتها في المجتمع.

وتُتيح المذكرة لـ«دبي للإعلام» رعاية الجوائز الدولية والمحلية التي تنظّمها «دبي للجودة»، وحصول «دبي للإعلام» على الخدمات الاستشارية، وتدريب كوادرها وموظفيها في مجالات إدارة المخاطر المؤسسية، والإدارة المنهجية – لين سيجما، واستمرارية الأعمال.

وأكدت الدكتورة ميثاء بوحميد حرص «دبي للإعلام» على تطبيق أفضل المعايير والممارسات الهادفة إلى تعزيز ثقافة الجودة في الإعلام، وقالت: «تسعى (دبي للإعلام) إلى تبني الحلول المبتكرة، وأنظمة إدارة الجودة الشاملة، ومنهجيات العمل التي تُسهم في تطوير آلياتها، وتمكينها من تحقيق التميز المؤسسي، ودعم كفاءة وفاعلية عملياتها الإدارية والفنية، ما يعزز من تنافسيتها على الساحتين المحلية والإقليمية»، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام المؤسسة بنشر ثقافة الجودة وتعزيزها في القطاع الإعلامي، وهو ما يتناغم مع تطلعات دبي ورؤاها الطموحة بأن تكون مركزاً عالمياً لإنتاج وصناعة المحتوى الإعلامي، مشيرة إلى اهتمام «دبي للإعلام» بتمكين كوادرها وفرق عملها من خلال تحفيزهم على الانضمام إلى برامج تدريبية تُنمّي روح الابتكار لديهم، وتُسهم في رفع وعيهم بأفضل ممارسات الجودة، ونوهت إلى أن الشراكة مع «دبي للجودة» تبرز حرص «دبي للإعلام» على تطبيق أفضل معايير تميّز الأعمال، بما يتماشى مع توجهاتها نحو تهيئة بيئة عمل جاذبة، وقادرة على إثراء المشهد الإعلامي.

من جانبها، قالت سميرة محمد: «نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع (دبي للإعلام)، التي تكلل جهود ومسيرة المؤسستين نحو التميز، إذ تعد إضافة نوعية إلى مبادرات المجموعة، ونتاجاً لمسيرتها نحو ترسيخ أفضل ممارسات الجودة والتميز المؤسسي، وثقافة الابتكار والتحول الرقمي بالدولة».

ميثاء بوحميد:

. «دبي للإعلام» حريصة على تطبيق أفضل المعايير الهادفة إلى تعزيز ثقافة الجودة.

سميرة محمد:

. نعتز بشراكتنا الاستراتيجية التي تكلل جهود ومسيرة المؤسستين نحو التميز.