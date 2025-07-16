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الامارات | وجهات دبي.. هنا الدهشة لا تغيب

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وجهات دبي.. هنا الدهشة لا تغيب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضيوف دبي يستمتعون بواحدة من أحدث وجهاتها، دبي كريك هاربر، حيث الإطلالات المائية الخلابة، والجلسات التي تبعث الراحة في النفوس، والرحلات البحرية، والمرافق ذات التصاميم المتفردة، والكثير من الخيارات الفاخرة التي توفرها المدينة لأهلها، وكذلك لضيوفها ممن يجدون فيها دوماً الجديد والجديد، ما يجعلهم مع كل زيارة في حالة من الدهشة والانبهار.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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