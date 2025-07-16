الامارات | «مدرسة أبي» في ضيافة مكتبة محمد بن راشد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف مكتبة محمد بن راشد بمنطقة الجداف في دبي، بعد غدٍ، إطلاق كتاب «مدرسة أبي» للمؤلف محمد جاسم الريّس، بالتعاون مع دار كتّاب للنشر.

ويمثّل الكتاب رسالة وفاء وعرفان لآباء تركوا بصمتهم في حياة أبنائهم، ليس بالكلمات وحدها بل بالمواقف والقيم التي غرستها أفعالهم.

ودعت مكتبة محمد بن راشد روّادها والمهتمين، للمشاركة في هذه اللحظة الثقافية والإنسانية، التي تحتفي بالكُتّاب والآباء الذين كانوا معلمين ببصمتهم قبل حديثهم. يشار إلى أن حفل إطلاق كتاب «مدرسة أبي» يأتي ضمن برنامج حافل لمكتبة محمد بن راشد خلال الشهر الجاري، ويتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة التي تسعى إلى إرضاء كل الأذواق.