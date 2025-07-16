دراسة: هذا العنصر يضعف ذاكرة الأطفال في سن مبكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - دب أ

كشفت دراسة حديثة أجريت في الولايات المتحدة عن نتائج مقلقة بشأن تأثير مادة الرصاص على قدرات الأطفال المعرفية، حيث تبين أن التعرض لنسب مرتفعة من هذا المعدن السام يرتبط بزيادة ملحوظة في معدلات النسيان وضعف الذاكرة في مراحل الطفولة المبكرة.

الدراسة التي نشرتها دورية Science Advances العلمية، تؤكد أن حتى المستويات المنخفضة من الرصاص يمكن أن تؤثر سلباً على النمو العقلي والمعرفي للأطفال، ما يسلّط الضوء على الحاجة الملحّة لتقليل مصادر التلوث البيئي بهذه المادة الخطرة.

أدوية شائعة قد تفقد فاعليتها وتهدّد الحياة بسبب موجات الحر

مع بلوغ درجات الحرارة في المملكة المتحدة مستويات غير مسبوقة وصلت إلى 34 درجة مئوية، أطلقت السلطات الصحية تحذيراً عاجلاً من تأثير الموجة الحارة على سلامة وفاعلية الأدوية، وسط مخاوف من مضاعفات صحية خطيرة.

وقام الفريق البحثي بقياس نسبة الرصاص في الدم لدى الأجنة وكذلك لدى الأطفال في المرحلة العمرية ما بين أربع إلى ست سنوات، مع دراسة تأثير وجود هذا المعدن على قدرة الطفل في التذكر في سن ما بين ست إلى ثماني سنوات، من خلال اختبار"المطابقة مع العينة" (DMTS) وهو أسلوب بحثي يُستخدم لدراسة الذاكرة العاملة والقدرات المعرفية الأخرى.

ارتفاع نسبة الغلوكوز يؤثر على صحة الرجل الإنجابية - موقع 24

تُعدّ عوامل الصحة الأيضية، بما في ذلك الزيادات الطفيفة في نسبة السكر في الدم، العوامل الرئيسية المحرّكة للتغيّر في الأجهزة التناسلية والأداء الجنسي لدى الرجال المسنّين، وفق دراسة حديثة، نوقشت أول أمس في الاجتماع السنوي لجمعية الغدد الصماء في سان فرانسيسكو.

ويتضمن هذا الاختبار عرض "عينة" على المتطوع، ثم مطالبته باختيار العنصر المطابق له من بين مجموعة من الخيارات بعد فترة تأخير، ووجد الباحثون أن زيادة الرصاص في الدم تؤدي إلى زيادة النسيان لدى الأطفال.

وكتب الباحثون أنه "من زاوية الصحة العامة، تسلط هذه النتائج الضوء على أهمية التدخل للحد من معدلات تعرض الأطفال للرصاص"، وأضاف الباحثون في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث العلمية أن "الحد من معدلات التعرض للرصاص في البيئة من خلال بعض المواد الغذائية ومواد الطلاء في المنازل والأنابيب له أهمية بالغة، نظراً لأن تواجد هذه المادة، ولو بمعدلات ضئيلة يؤيدي إلى آثار خطيرة على الوظائف المعرفية وتطورها لدى الأطفال".