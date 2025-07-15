سلاحك السري لمحاربة دهون البطن.. تناول ملعقة من هذا الطعام يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- - شيماء مرسي

بذور الشيا ليست مجرد إضافة عادية لنظامك الغذائي، بل هي حليف قوي في رحلتك نحو التخلص من الدهون المتراكمة خاصة في منطقة البطن، وذلك بفضل تركيبتها الفريدة الغنية بالألياف والبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

تأثير بذور الشيا على مستويات الدهون في الجسم

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الدهون الصحية وأحماض أوميجا 3 ، لذا فإن تناولها قد يسهم في تقليل مستويات الدهون.

كما أنها غنية بالألياف مما يسهم في الشعور بالامتلاء والشبع لفترة أطول وتقليل الرغبة في تناول الطعام، وفقا لموقع "هيلث".

فوائد أخرى لـ بذور الشيا

-دعم صحة الأمعاء.

-منع تلف الخلايا.

-الوقاية من أمراض القلب.

-انخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

التحكم في مستويات ضغط الدم.

-صحة العظام.

-ضبط مستويات السكري.

نصائح لتناول بذور الشيا بأمان

-يمكن مزجها مع الحليب أو خلطها مع الزبادي أو الشوفان.

-إضافة بذور الشيا إلى المخبوزات المنزلية مثل الخبز والكعك.

-لتحضير مربى الشيا قليلة السكر يمكن تسخين بذور الشيا في إناء مع التوت الطازج أو المجمد.

-مزجها مع السلطات أو زبدة الفول السوداني.

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