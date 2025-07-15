ألوان مناكير لا تستغني عنها النجمات.. استلهمي منهن أسرار تألق الأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يوليو 2025 04:20 مساءً - لا يكتمل سحر الفستان الفاخر، أو بريق المجوهرات، أو حتى المكياج المتقن لنجمات هوليوود على السجادة الحمراء، بدون تلك اللمسة الصغيرة لكنها مؤثرة: لون المناكير.

طلاء الأظافر بالنسبة للنجمات ليس مجرد لون عابر، بل هو عنصر أساسي يعكس أسلوبهن الشخصي، ومزاجهن، وحتى قوة حضورهن الإعلامي. بعض النجمات يرتبطن عاطفياً بألوان معينة تكاد تكون بصمتهن الجمالية، بينما أخريات يفضلن التنقل بين الألوان حسب الموسم أو الحدث، لكن يبقى هناك عدد من الألوان التي أثبتت حضورها الدائم في عالم النجمات، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من "لغتهن البصرية" الجذابة.

في هذا المقال، سنكشف لكِ عن ألوان المناكير التي لا تتخلى عنها النجمات العالميات، ولماذا يفضلنها، وكيف يمكنك اختيار ما يناسبك منها؛ لتمنحي أظافرك لمسة عالمية تشبه نجمات الصف الأول.

ألوان مناكير لا تستغني عنها النجمات

النيود الناعم (Nude Elegance)

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السبب في اختياره:

يعطي مظهراً نظيفاً، أنيقاً وطبيعياً، وهو مثالي للإطلالات اليومية والرسمية على حد سواء. النيود يتنوع بدرجاته بين البيج، الوردي الفاتح، والخوخي، ما يتيح لكل امرأة أن تجد الدرجة التي تُكمل لون بشرتها.

نجمات يعتمدنه باستمرار:

كيندل جينر Kendall Jenner في عروض الأزياء.

جينيفر أنيستون Jennifer Aniston في أغلب المقابلات التلفزيونية.

الأحمر الكلاسيكي (Red Iconic)

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السبب في اختياره:

لون مناكير أنثوي بامتياز، يعبر عن الجرأة، الجاذبية، والثقة. لا يخرج أبداً من صيحات الموضة، ويمنح الأظافر حضوراً قوياً.

نجمات لا يمكن رؤيتهن بدونه:

تايلور سويفت Taylor Swift – أيقونة الأحمر.

ريهانا Rihanna – تستخدمه لإطلالة نارية خاصة بالسهرات.

ديتا فون تيسي Dita Von Teese – مهووسة بطابع الريترو الأنيق.

الفرنش الكلاسيكي (French Manicure)

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السبب في اختياره:

بسيط وأنيق، يلائم جميع المناسبات، ويمنح الأظافر مظهراً مرتباً دون أن يبدو مبالغاً فيه. أصبح اليوم يظهر بصيحات حديثة مثل التلوين المزدوج أو التدرج.

نجمات يفضلنه دائماً:

هايلي بيبر Hailey Bieber – تشتهر بالفرنش الناعم البراق.

جينيفر لوبيز Jennifer Lopez – تستخدمه كجزء من إطلالاتها العصرية.

بيلا حديد Bella Hadid – تضيف لمسة عصرية عليه بالألوان الميتاليك أحياناً.

الدرجات الغامقة والملكية (Dark Glam)

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مثل: التوتي، العنابي، الأزرق الداكن، البنفسجي، الأخضر الزمردي.

السبب في اختياره:

يناسب الشتاء والمناسبات الليلية، ويضفي طابعاً مميزاً وأنيقاً بعيداً عن الألوان التقليدية.

نجمات يعتمدنه بإبداع:

أنجلينا جولي Angelina Jolie – تميل للعنابي الغامق في المهرجانات.

لانا ديل راي Lana Del Rey – تستخدم درجات داكنة مع لمسة ريترو.

سكارليت جوهانسون Scarlett Johansson– الأزرق الملكي هو أحد ألوانها المفضلة.

الألوان المعدنية والكرومية (Chrome & Metallics)

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السبب في اختياره:

يضفي لمسة عصرية وجريئة، يبرز في الصور، ويتماشى مع موضة الأزياء المستقبلية.

نجمات يعتمدنه:

دواليبا Dua Lipa – تعتمد ألواناً لامعة فضية وذهبية.

كايلي جينر Kaylie Jenner – تُعرف بابتكاراتها في عالم المناكير.

ليدي غاغا Lady Gaga – لا تفوت أي فرصة للتألق بالمعدن الصريح.

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نصائح لاختيار لون المناكير المناسب لك

اعرفي لون بشرتك أولاً

بشرة فاتحة: اختاري ألواناً ناعمة مثل الوردي الفاتح، النيود، الأزرق السماوي، أو الأحمر الكلاسيكي.

اختاري ألواناً ناعمة مثل الوردي الفاتح، النيود، الأزرق السماوي، أو الأحمر الكلاسيكي. بشرة قمحية (متوسطة): تناسبك أغلب الألوان، جربي المرجاني، التوتي، البنفسجي، النيود الدافئ، والذهبي.

تناسبك أغلب الألوان، جربي المرجاني، التوتي، البنفسجي، النيود الدافئ، والذهبي. بشرة داكنة: اختاري ألواناً قوية مثل البرغندي، الأخضر الزمردي، البرونزي، الفوشيا، أو الأبيض الثلجي.

راعي المناسبة والموسم

في العمل أو المناسبات الرسمية: التزمي بألوان ناعمة ومحايدة مثل الفرنش أو النيود.

التزمي بألوان ناعمة ومحايدة مثل الفرنش أو النيود. في الحفلات أو المناسبات الليلية: جربي الأحمر الداكن، الأسود، المعدني أو الكرومي.

جربي الأحمر الداكن، الأسود، المعدني أو الكرومي. في الصيف: الألوان الزاهية مثل المرجاني، الأصفر، التركواز تضيف حيوية.

الألوان الزاهية مثل المرجاني، الأصفر، التركواز تضيف حيوية. في الشتاء: اعتمدي الألوان الدافئة كالعنابي، الكاكاوي، والأزرق الداكن.

طول وشكل أظافرك يلعب دوراً

أظافر قصيرة: الألوان الفاتحة أو الشفافة تُظهرها أطول وأنعم.

الألوان الفاتحة أو الشفافة تُظهرها أطول وأنعم. أظافر طويلة: يمكنك تجربة الألوان الجريئة أو الداكنة وحتى النقوش.

تنسيق المناكير مع المكياج أو الإطلالة

إذا كنت ترتدين ملابس بألوان قوية، اختاري لون مناكير محايداً.

إذا كانت إطلالتك بسيطة، اختاري لوناً ملفتاً ليبرز يديك.

للمناسبات الراقية، نسقي طلاء الأظافر مع لون أحمر الشفاه.

اتبعي ذوقكِ وشخصيتك

لا تخافي من التجربة، بعض النساء يشعرن بالراحة مع الألوان الكلاسيكية، وأخريات يفضلن الجرأة والتجديد.

إن كنتِ تحبين الهدوء والرقي، النيود والفرنش هما الخيار المثالي.

وإن كنتِ مرحة أو تحبين التميز، جربي الألوان اللامعة أو الغريبة كالأزرق المعدني أو النيوني.

لا تنسي طبقة الـ Base و Top Coat