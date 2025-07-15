الامارات | مبادرات «فرجان دبي» تنبض بالنشاط واللمسات الإنسانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل «فرجان دبي» فعالياتها وبرامجها الصيفية بنجاح كبير، في ظل المشاركة الواسعة في أنشطتها، وتنوع برامجها المجتمعية والترفيهية، التي تهدف إلى تعزيز الروابط بين سكان الأحياء، وإثراء تجربة الأطفال واليافعين وصقل معارفهم خلال عطلتهم الصيفية، إذ تضم الفعاليات الموسم الثالث من «المخيم الصيفي 2025»، ومبادرة نادي الفرجان في فرجان البرشاء والطوار والورقاء، إضافة إلى حملة «ثلاجة الفريج».

وقالت مديرة «فرجان دبي»، علياء الشملان، إن هذه المشاركة الواسعة في فعاليات فرجان دبي الصيفية، وتواصلها بنجاح، يحفزان مزيداً من الروح الإيجابية طوال الصيف، إذ حرصنا على أن تكون فعالياتنا لهذا العام متنوعة لخلق بيئة مجتمعية تتفاعل بحيوية وفرح وتكاتف.

وأضافت: «تعكس فعاليات فرجان دبي في الصيف التزامنا بالمساهمة في بناء مجتمع يتفاعل فيه الجميع لتحويل أحيائنا إلى مراكز نابضة بالحياة والنشاط والتكاتف، وهدفنا من تنوع فعاليات هذا العام يأتي ضمن رؤية لتلبية احتياجات جميع الفئات، ولتكون أنشطتنا منصة حقيقية لتعزيز القيم وصقل المهارات والمعارف، وتحفيز الجميع على المشاركة والتفاعل، إضافة إلى تعزيز قيم التراحم والتكافل المجتمعي».

ووجهت علياء الشملان شكرها إلى شركاء «فرجان دبي» من الرعاة الداعمين لمختلف أنشطتها الصيفية، مؤكدة دورهم وأثرهم الكبير في الارتقاء بالفعاليات والبرامج وتنوعها وزيادة الإقبال على المشاركة فيها.

مخيم حافل

وتستمر فعاليات «المخيم الصيفي 2025» في موسمه الثالث، بمشاركة أكثر من 620 طفلاً وطفلة تراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و15 عاماً، إذ أطلقته «فرجان دبي» و«خدمة الأمين» في السابع من يوليو الجاري، ويستمر إلى 24 من الشهر نفسه، ليحمل في برنامجه تنوعاً كبيراً بالأنشطة النابضة بالحيوية، والتي تشمل الأنشطة الرياضية والتعليمية والفنية، ما يسهم في صقل مهارات المشاركين وتحفيزهم على الابتكار والتفاعل.

ويهدف المخيم الصيفي إلى تنمية مهارات الأطفال الفنية والحياتية، وتعريفهم بعاداتهم وتقاليدهم الأصيلة، تحت إشراف مواهب إماراتية متخصصة، وفي مواقع قريبة من منازلهم، ما يضمن بيئة تعليمية محفزة ومريحة.

ويشتمل المخيم هذا العام على أربعة محاور رئيسة، هي: الحس الأمني الذي يوعّي الأطفال بدور خدمة الأمين ويعزز حسهم الأمني، والترابط المجتمعي والموروث الشعبي، ويركز على تعزيز القيم المجتمعية وإحياء التراث الإماراتي، وكذلك أبطال دبي الصغار، ويعمل على توفير تجارب عملية مع الدفاع المدني والشرطة وإسعاف دبي، إضافة إلى المهارات المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال ومهارات الطبخ والنجارة.

كما أطلقت «فرجان دبي»، في 24 يونيو الماضي، برنامج التدريبات الصيفية لنادي الفرجان لكرة القدم، للفئات العمرية من مواليد 2009 إلى 2019، بالشراكة مع أكاديمية هاتريك، إذ تستمر التدريبات بمشاركة نحو 250 من الأطفال واليافعين، حتى 30 سبتمبر المقبل، في ثلاث مدارس بإمارة دبي: مدرسة أسماء بنت النعمان بمنطقة الطوار، ومدرسة حمدان بن راشد بالورقاء، ومدرسة القيم بمنطقة البرشاء 2.

وشهد البرنامج إقبالاً كبيراً من الأسر على إشراك أبنائهم في التدريبات الصيفية لنادي الفرجان.

قيم التكافل

ومن ضمن المبادرات المميزة، أطلقت «فرجان دبي»، بالتعاون مع «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وبدعم من «سقيا الإمارات» و«بنك الإمارات للطعام»، في 23 يونيو الماضي، النسخة الثانية من الحملة المجتمعية الإنسانية «ثلاجة الفريج»، بهدف توزيع مليوني عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، للتخفيف من تأثيرات حرارة الصيف عليهم، وتعزيز قيم التكافل والتراحم في مجتمع دبي

وتتواصل الحملة حتى 23 أغسطس المقبل، لتغطي مختلف مناطق دبي، وتستهدف عمال النظافة والبناء، وسائقي توصيل الطلبات، وعمال الزراعة للشوارع والطرق، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، مثل الجفاف والإجهاد الحراري.

تقدير المتفانين في العمل

تُجسّد حملة «ثلاجة الفريج» مساعي «فرجان دبي» في تعزيز التزام أبناء الأحياء السكنية في دبي بمسؤوليتهم المجتمعية، خصوصاً تجاه فئة العمال، تقديراً لجهودهم وتفانيهم في عملهم.

علياء الشملان:

المشاركة الواسعة في فعاليات فرجان دبي الصيفية، وتواصلها بنجاح، يحفزان مزيداً من الروح الإيجابية طوال الصيف.

• 620 طفلاً وطفلة يشاركون في أنشطة المخيم الصيفي بموسمه الثالث.