الامارات | «ترنيمة أخرى لوجه الحياة» تفوز بجائزة ندوة الثقافة للشعر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت ندوة الثقافة والعلوم في دبي عن الفائزين بجائزة الندوة للشعر العربي بفروعها «التفعيلة» و«العمودي» و«النثر»، خلال الدورة الثانية التي تحمل اسم الشاعر الإماراتي حمد خليفة أبوشهاب.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الندوة، بلال البدور، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأمين العام للجائزة، علي عبيد الهاملي، عن الفائزين خلال مؤتمر نُظِّم أمس بمقر الندوة.

وقال البدور إن الجائزة تجتذب عدداً كبيراً من الشعراء من مختلف أنحاء الوطن العربي.

بينما أكد الهاملي أن «الجائزة رغم حداثتها إلا أنها ولدت كبيرة، من خلال الأعداد الكبيرة المشاركة، ففي الدورة الثانية تضاعف عدد المشاركين، وبلغ 1234 شاعراً، توزعت على 576 في الشعر العمودي، و304 في التفعيلة، و354 في النثر».

وفي الشعر العمودي فاز محمد حامد عبدالله العياف (الأردن) عن قصيدته «ترنيمة أخرى لوجه الحياة»، وفي التفعيلة فاز إبراهيم عيسى محمد علي (اليمن) عن قصيدته (الأسوار)، وفي شعر النثر فاز محمد عبدالله سليمان التركي (السعودية) عن قصيدته «تعليمات الحصول على بيت شاعر».

• 1234 شاعراً، استقطبتهم الدورة الثانية للجائزة.