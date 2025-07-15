الامارات | نخيل دبي.. وخورها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ظلال نخيل دبي، وعلى ضفاف خورها، تحلو جولة آخر النهار، بصحبة عدسة عالية الدقة، تلتقط التفاصيل البعيدة، وتوثّق لمشاهد الجمال الكثيرة في هذه الساعة، لاسيما حينما تغمر الأفق الرحب شمس الغروب، وتلوّن معالم المدينة الجميلة بمزيد من السحر، لتبدو أكثر إبهاراً من هذه البقعة الهادئة المفتوحة، التي صارت مقصداً لكثيرين، من سكان دبي وزوارها من كل مكان في العالم.